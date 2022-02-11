10 февраля 2022 года в Госатомнадзоре прошло двустороннее совещание белорусских и российских специалистов по тематике обращения с радиоактивными отходами. С белоруской стороны в нем приняли участие представители Госатомнадзора, государственного научного технического учреждения «Центр по ядерной и радиационной безопасности», государственного производственного объединения энергетики «Белэнерго» и республиканского унитарного предприятия «Белнипиэнергопром», с российской – представители Госкорпорации «Росатом» и входящих в ее структуру организаций.

В ходе двустороннего совещания был обсужден широкий круг вопросов, касающихся нормативного регулирования обращения с радиоактивными отходами, современных технологических решений по обращению с радиоактивными отходами, подготовки кадров и повышения квалификации специалистов органов регулирования и управления деятельностью по обращению с радиоактивными отходами и других аспектов деятельности по данному направлению.

Мероприятие было организовано в развитие договоренностей между белорусской и российской сторонами, достигнутых на площадке технического совещания Базовой организации государств-участников СНГ по обращению с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом и выводу из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов, которое состоялось 13-14 декабря 2021 года.

Особую значимость взаимодействию белорусских и российских специалистов по данному направлению придает тот факт, что в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2021 г. № 427 Министерство по чрезвычайным ситуациям определено органом государственного управления в области обращения с радиоактивными отходами. На Госатомнадзор возложены задачи по разработке Стратегии обращения с радиоактивными отходами Республики Беларусь. За ним также закреплены обязанности и функции по организации и координации научно-методического обеспечения, обеспечению разработки требований к объектам хранения (захоронения) радиоактивных отходов, формированию и ведению реестра объектов хранения (захоронения) радиоактивных отходов, прогнозирование ожидаемых объемов образования радиоактивных отходов с учетом их фактического образования и передачи на объекты хранения (захоронения) в предыдущие годы, согласование схемы обращения с радиоактивными отходами, организация учета радиоактивных отходов.