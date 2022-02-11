Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство многоквартирного дома на улице Ленина в пгт Магдагачи. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

В поселке Магдагачи находится одноименная участковая железнодорожная станция Свободненского региона Забайкальской железной дороги. Проектируемый жилой дом предназначен для временного проживания работников, обеспечивающих производственно-технологические процессы станции. Проект реализуется в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД».

В трехэтажном трехсекционном здании будет 27 квартир общей площадью 1512,6 кв. м, в том числе шесть однокомнатных, 18 двухкомнатных и три трехкомнатных квартиры категорий «Комфорт» и «Стандарт». На входе в каждый подъезд запроектированы входная площадка и пандус. На придомовой территории предусмотрены две автостоянки, детская и спортивная площадки с необходимым оборудованием для различных возрастных групп населения, хозяйственные и другие функциональные зоны.

Генеральный проектировщик объекта – АО «Росжелдорпроект». Застройщик – ОАО «Российские железные дороги».

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