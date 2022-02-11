В Севастополе проект ЛЭП изучит делегация Минэнерго

Строительство ЛЭП в лесах Севастополя пока проводиться не будет. В город в ближайшее время прибудет делегация Министерства энергетики России.

Планируется обсудить вопрос прокладки новых линий электропередачи, ведь пошаговое выполнение программы с регионом ещё не обсуждалось. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства.

«Позиция региона – прежняя. Есть действующая трасса, в рамках которой модернизационные мероприятия могут проводится. Поэтому надо подготовить наши все документы. Поэтому проведём с Минэнерго. Уверен, что здесь позиция региона будет услышана», – утверждает губернатор.

Напомним, ранее в программе «Федеральное значение» в эфире нашего телеканала гости студии заявили, что на Южном берегу Крыма планируется строительство трассы высоковольтной линии Севастополь – Алупка, которая пройдёт по территории заказника «Байдарский» и затронет участок Ялтинского горно-лесного заповедника. Также рискует пострадать один из участков Большой Севастопольской Тропы. Кроме того, проект прокладки ЛЭП предусматривает вырубку до миллиона деревьев в лесах региона.

После огласки проекта строительства ЛЭП в средствах массовой информации в правительстве Севастополя заявили, что не согласовывали прокладку линий электропередачи в заказнике «Байдарский». А заказчику предлагали модернизировать существующие сети.

Однако позднее выяснилось, что на «несогласованную» ЛЭП уже выделили деньги. Как сообщали наши коллеги из новостного портала Forpost, подрядчик получил аванс в более чем 751 миллион рублей. Полная же стоимость контракта – свыше 2 с половиной миллиардов рублей. Извещение об этом размещалось на сайте госзакупок. Срок ввода объектов в эксплуатацию по контракту – не позднее 31 декабря 2022 года.

Проект предусматривает вырубку до миллиона деревьев в лесах Севастополя и Крыма. Под угрозой и многочисленные пещерные комплексы. Для строительства ЛЭП понадобится изъять некоторые земельные участки. На эти цели зарезервировано порядка 42 миллионов рублей.