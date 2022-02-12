Столичная промышленность в лицах: "МКМ" на фотовыставке

12 февраля, в московском парке «Сокольники» открылась фотовыставка, героями которой стали сотрудники ООО «Москабель-Обмоточные провода». Мероприятие наглядно показывает, что представители московской промышленности — это яркие, талантливые и уникальные личности.

Промышленность в лицах

Выставка «ВСЕ в ЦЕХ» проводится в рамках проекта «Открой#Моспром». Она будет работать до 28 февраля включительно и приурочена к двум праздникам — Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. Экспозиция рассказывает о сотрудниках 17 промышленных предприятий Москвы. Герои выставки — специалисты, которые трудятся на производстве продукции, необходимой городу и стране: например, лифтов, роботов, лекарств и, конечно же, силовых кабелей — ведь даже сама промышленность не может функционировать без электричества, которое они передают.

Каждый из участников выставки искренне предан не только своей профессии, но и особенному увлечению, которое делает насыщенной и яркой не только их собственную жизнь, но и жизнь других людей. На рабочем месте они инженеры, конструкторы, слесари, прорабы, лаборанты, а за пределами производства — спортсмены, киноманы, волонтеры, музыканты, тренеры, актеры и т. д.

Кабели, музыка и спорт

ГК «Москабельмет» на выставке представляют Анна Георгинова и Сергей Ложников — сотрудники ООО «Москабель-Обмоточные провода».

Анна — начальник Бюро технического контроля, которое проверяет качество продукции на всех стадиях производства. Девушка учится на эстрадном факультете ГИТИСа — в мастерской Заслуженного артиста России Андрея Заводюка. Анна влюблена в музыку и посвящает ей значительную часть свободного времени.

Сергей — старший мастер, следит за своевременным выполнением производственного плана и решает все организационные вопросы, возникающие в процессе производства продукции. Он ведет активный образ жизни: играет в пейнтбол и катается на сноуборде. Сила, выносливость, умение концентрироваться на поставленных целях помогают Сергею развиваться профессионально и повышать уровень мастерства в обоих видах спорта.

Интересно о важном

Проекту «Открой#Моспром» в марте исполнится два года, его аудитория превышает 10 миллионов человек. Он объединяет мероприятия разных форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на заводы, лекции, мастер-классы, выставки на центральных улицах Москвы и в музеях, интеллектуальные игры. «Москабельмет» благодарит Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы за возможность ярче заявить о себе широкой публике, а также за популяризацию всей московской промышленности и приглашает на выставку всех, кого интересует, как работают и чем живут столичные промышленники.

