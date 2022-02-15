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Высоковольтное импортозамещение, интервью с ККЗ и почему мир не перейдет на "чистую энергию"?
15 февраля 2022, 12:22
Рубрика: Модернизация
Метки: КАМЧАТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "РусГидро"
В связи со сложившейся снеголавинной обстановкой и возможным возникновением чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом лавин, специалисты противолавинного центра Камчатского УГМС по заявке и во взаимодействии со службами Камчатскэнерго и Минобороны провели предупредительные мероприятия в районе прохождения высоковольтной лини электропередачи, которая связывает Мутновские ГеоЭС с Центральным энергоузлом.
Предупредительному обстрелу подверглись лавиноопасные участки склонов вулкана Вилючинский и сопки Бархатная, где высота снежного покрова уже превышает 2-3 метра.
Обстрел проводился расчетами минометов соединения морской пехоты Тихоокеанского флота, установленных напротив лавиноопасных очагов вулкана Вилючинский. Проведенные мероприятия позволяют предупредить сход мощных лавин, которые могут угрожать безопасности линии электропередач, а также обеспечат безопасное движение по дороге, ведущей к Мутновским геотермальным электростанциям.
За время существования высоковольтной линии электропередачи ВЛ-201 лавинами было уничтожено 6 опор. По мнению специалистов снеголавинной службы, данный район уникален по характеристикам сходящих лавин, объемы которых нередко превышаю миллион кубических метров, а при одновременном сходе из всех лавиносборов могут превышать 2,5 миллиона м3. Разрушительная энергия такой массы снега способна смести все на своем пути.
ПАО «Камчатскэнерго» (входит в Группу РусГидро) за последние годы установило три лавиноустойчивые опоры на высоковольтной линии электропередачи, напряжением 220 кВт, идущей от Мутновской геотермальной станции. Линия электропередачи «Авача – МгеоЭС» является основной, обеспечивающей порядка 30% всей электроэнергии, потребляемой Центральным энергоузлом Камчатского края.
Для обеспечения надежной и бесперебойной работы системообразующей ЛЭП была проведена научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по разработке специальной конструкции опор, устойчивых к нагрузкам от схода лавин и образования оползней. Проект является инновационным и не имеет аналогов на территории всего Дальневосточного федерального округа.
Противолавинные опоры отличаются от типовых своей конструкцией – они многогранные, высокопрочные, внутри на треть высоты залиты бетоном. Всего к настоящему моменту под Вилючинским вулканом установлено уже три опоры, способные выдержать сход лавины.
Всего в Камчатском крае насчитывается около ста лавиноопасных участков. Для оперативного реагирования специалисты противолавинной службы Камчатского края и энергетики продолжают мониторинг горных склонов.
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