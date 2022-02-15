ООО "Торговый Дом "УНКОМТЕХ" расширил линейку судовых кабелей

Специалистами холдинга ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» проведен анализ российского и зарубежного рынка судовых кабелей, а в частности, рынки Германии, Турции, Финляндии и Южной Кореи.

Результатом данного исследования стало существенное расширение номенклатуры судовых кабелей, производимых под брендом Uniflex. В процессе проведения исследований рынка была проведена работа с российскими проектными организациями. Такое взаимодействие помогло в разработке конструкций судовых кабелей с непревзойденной маслостойкостью.

Основные объекты, где требуется применение судовых кабелей с повышенной маслостойкостью, являются нефтедобывающие платформы. Но кабели таких типов могут применяться в машинных отсеках судов и в местах, где кабели могут взаимодействовать с топливом и смазочными материалами

ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» имеет компетенции и стремиться расширять своё присутствие на новых рынках.

На заводе АО «Кирскабель» проведена установка оборудования для наложения изоляции из кремнийорганической резины. В данный момент проводится работа по постановке на производство судовых кабелей с изоляцией из кремнийорганической резины. Применение кремнийорганической резины в конструкции судовых кабелей позволит уменьшить габариты и вес кабеля, а также получить конструкции с повышенной рабочей температурой до 180°C.

Торгово-производственный холдинг «УНКОМТЕХ», является крупнейшим российским разработчиком и производителем кабельно-проводниковой продукции. В холдинг входит два кабельных завода АО «Иркутсккабель» и АО «Кирскабель», а также сбытовая компания ООО «Торговый Дом «УНКОМТЕХ» с 19 филиалами в России и СНГ.