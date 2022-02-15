С этого года «Москабельмет» участвует в масштабном Национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Проект, основанный в 2019 году Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда, направлен на формирование новой производственной культуры в Российской Федерации.

Куратор проекта — первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, руководитель — министр экономического развития Максим Решетников. Деятельность проекта направлена на достижении национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», обеспечив к 2024 году:

рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год,

рост валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности,

устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

В рамках реализации программы осуществляется обучение руководителей предприятий-участников актуальным компетенциям и навыкам управления в условиях проведения масштабных производственных преобразований; проводятся мероприятия по снижению административных барьеров и по повышению квалификации сотрудников, осуществляется их профессиональная переподготовка при поддержке специалистов WorldSkills Russia; участникам проекта оказывается помощь в выходе на экспорт, предоставляются налоговые преференции.

Повышение производительности труда на заводах «Москабельмет» — один из приоритетных вопросов, которому в Группе компаний уделяется огромное внимание. Планомерная работа в этом направлении ведется на АО «МКМ» уже давно. Генеральный директор, Павел Моряков, принимает участие в мероприятиях, посвященных проблемам производительности труда в России. Так, например, свое видение и опыт их решения он представил на заседании совета директоров ЮВАО .

Решение о вступлении ГК «Москабельмет» в проект «Производительность труда и поддержка занятости» руководитель предприятия комментирует так:

«Чтобы понять свое место среди других предприятий, нужно оценить его взглядом со стороны. Проект как раз и позволяет это сделать. Сначала происходит аудит предприятия и готовность его к дальнейшему движению, то есть нахождение резервов и потенциала для роста. Вторым этапом является обучение и разработка программы для конкретного предприятия с привлечением как собственных ресурсов, так и специалистов извне. Третий этап — это реализация, которая так нам всем необходима. Конкуренция нарастает, на рынке все сложнее и сложнее продавать дорого, поэтому нужно уменьшать себестоимость и при этом ускорять производство. Как это возможно? Первый вариант самый простой: купить все новое и поставить на большую площадь, набрать людей. Но это так не работает. Нужно максимально эффективно использовать те ресурсы, которые у тебя есть. Поэтому нам и необходима национальная программа повышения производительности, в которой мы принимаем участие. Очень надеюсь, что это принесет огромные плоды и повышение производительности как минимум в два раза!»

Срок реализации программы поддержки — 12 месяцев, в течение которых будут создаваться индивидуальные решения по росту производительности труда. Это значит, что впереди именно совместная работа: с привлечением и экспертов Федерального центра компетенции, и сотрудников всех подразделений ГК «Москабельмет». По ходу реализации программы предприятие будет делиться собственным опытом с широкой аудиторией и рассказывать в своих новостях все самое важное и интересное.