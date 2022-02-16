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Белгородэнерго обеспечило электроснабжение крупнейшего в Черноземье фруктохранилища

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» подключил к сетям новое фруктохранилище в Новом Осколе Белгородской области. Потребляемая мощность предприятия составит 3 060,8 кВт.

Масштабный проект по развитию в регионе садоводства реализуется компанией «Белгородские яблоки» при поддержке правительства Белгородской области. Он предусматривает создание сада интенсивного типа и возведение фруктохранилища на 20 тысяч тонн продукции с линиями сортировки. Первые яблони садоводы высадили здесь в мае 2018 года, в 2021 году общая площадь новооскольских садов составила 440 га. Ожидается, что плодохранилище станет самым современным в России.

Для технологического присоединения электроустановок потребителя к сетям белгородские энергетики проложили более 7 километров кабельных линий электропередачи, установили три комплектных трансформаторных подстанции, реконструировали оборудование на подстанции 35 кВ «Серебрянка», а также обеспечили новое сельхозпредприятие основным и резервным источниками электроснабжения.

Объектами энергопотребления плодохранилища станут машина и линии сортировки яблок, холодильное и противопожарное оборудование, системы освещения, вентиляции и кондиционирования, котельная и насосная станция, а также собственная станция для зарядки электрокаров.

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Источник: "Россети Центр Белгородэнерго"

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