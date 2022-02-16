Фото: Doosan Heavy

Южнокорейская промышленная компания Doosan Heavy Industries & Construction представила прототип шельфовой ветровой турбины номинальной мощностью 8 МВт.

Прототип турбины, разрабатываемый с 2018 г. в рамках национального проекта, возглавляемого Корейским институтом оценки и планирования энергетических технологий (Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning, KETEP), был установлен и запущен в работу в Корейском демонстрационном центре ветровой энергетики мощностью 400 МВт, расположенном в уезде Йонгванг (Yeonggwang) в провинции Южная Чолла (South Jeolla).

Шельфовая ветровая турбина, которая на сегодняшний день является крупнейшей в Южной Корее, оборудована башней высотой 130 м и лопастями длиной 100 м. Высота турбины в верхней точке составляет 232,5 м, что сопоставимо по высоте с Сеульской телебашней (236,7 м).

Новая ветровая турбина обладает высокой эффективностью, поскольку способна выдавать 8 МВт мощности при скорости ветра 11 м/с. Но даже при средней скорости ветра (6,5 м/с) - коэффициент использования установленной мощности турбины составляет свыше 30%. Турбина разработана с учетом географического положения страны, которое характеризуется возникновением тайфунов и более низкой, чем на европейском континенте, средней скоростью ветра.

Официальный процесс ввода в эксплуатацию новой ветровой турбины начнется в конце февраля текущего года. Подготовку к серийному производству турбин планируется завершить в июне 2022 г., после проведения международной сертификации.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy