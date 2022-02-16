Запланированные на 2021 год работы в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) на Камской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») выполнены в полном объеме.

Энергетики завершили установку противоразгонных устройств гидроагрегатов, а также выполнили мероприятия по созданию верхнего уровня системы мониторинга участия гидроагрегатов ГЭС в общем первичном регулировании частоты. Внедрение и ведение в эксплуатацию данной системы позволило повысить информированность оперативного персонала ГЭС об отклонениях в номинальных и фактических мощностях генерирующего оборудования, а также автоматизировать процесс анализа и формирования отчетности.

В 2021 году на станции была завершена модернизация компрессорных установок высокого давления в первом и третьем энергоблоках Камской ГЭС с установкой устройств частотного регулирования и АСУ ТП. Ранее оборудование было заменено во втором и четвертом блоках ГЭС, таким образом, специалисты полностью заменили морально устаревшие установки. Проведенные работы повысили надежность оборудования, а также привели к сокращению затрат на его эксплуатацию.

В прошлом году, реализуя ПКМ, специалисты Камской ГЭС и Воткинского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» (входит в Группу РусГидро) провели масштабные работы по замене двух маслонапорных установок (№1 и 2) с заменой гидроаккумуляторов, запорных и пуско -регулирующих арматур и масловинтовых насосов с применением АСУ ТП. Перед установкой новых сосудов работники производили трудоемкие работы по демонтажу старых МНУ путем поэлементной резки ёмкостей.

Замена системы измерения значений перепада воды на сороудерживающих решетках и системы измерения значений уровней верхнего бьефа и нижнего бьефа на пяти гидроагрегатах Камской ГЭС обеспечит работу гидроагрегатов на оптимальной нагрузочной характеристике с повышенной выработкой мощности при пропуске половодья и с меньшими вибрациями. Новые установленные датчики давления максимально точно определяют уровень воды перед гидроагрегатом и после. В IV квартале 2022 года такие датчики будут установлены на всех гидроагрегатах Камской ГЭС.

Группа электротехнического оборудования Камской ГЭС завершила работы по монтажу и наладке газоаналитической системы контроля перегрева контактных соединений КРУ 10 кВ.

Энергетики продолжат реализацию ПКМ в 2022 году. В течение года будет проведена реконструкция закладных частей трубопроводов системы осушения и замена системы измерения значений уровней верхнего бьефа и нижнего бьефа на трех гидроагрегатах. Специалисты проведут техническое перевооружение коммутационных аппаратов, токопроводов, реакторов сети генераторного напряжения в части 8 полусекции гидроэлектростанции.

«Модернизируя оборудование мы повышаем безопасность и надежность работы гидроэлектростанции. Благодаря ПКМ мы повысили экологичность и увеличили мощность станции с 522 до 552 МВт», - отмечает заместитель главного инженера по технической части Камской ГЭС Сергей Сафин.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 128 гидротурбин, 111 генераторов, 80 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 465 МВт.