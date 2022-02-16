В начале февраля 2022 года специалисты ГУП РК «Крымэнерго» возвели ряд объектов электросетевого хозяйства для подачи электроэнергии новому детскому саду в с. Литвиненково Белогорского района.

Работники энергопредприятия выполнили присоединение к электрическим сетям социально значимого объекта – нового дошкольного учреждения на 80 мест в Литвиненково Белогорского района, строительство которого проводилось в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года».

Так, энергетики построили воздушную и кабельную линии электропередачи 10 кВ, установили двухтрансформаторную комплектную подстанцию (КТП) суммарной мощностью 1,2 МВт. Также от новой КТП была осуществлена прокладка кабеля напряжением 0,4 кВ.

Технические мероприятия были завершены 11 февраля, в настоящее время ведется подготовка документации для оформления присоединения к электрическим сетям социального объекта и заключения договора с заказчиком. Таким образом, ГУП РК «Крымэнерго» выполнило все взятые на себя обязательства по обеспечению нового детского сада надежным энергоснабжением.