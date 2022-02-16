Ремонты - только точечные, инвестиции - только под реконструкцию существующих объектов – именно такие мероприятия включены в производственную программу Хакасэнерго на текущий год для поддержания работоспособности электросетевого комплекса региона.

При этом вопрос физического износа объектов электроэнергетики в республике стоит очень остро. Удельная аварийность по Хакасии на 64% выше средней по Сибири. Свыше 70% электрооборудования в Хакасии выработало свой нормативный срок. Если говорить конкретно, то больше половины трансформаторных подстанций и линий электропередачи несут сегодня службу в статусе «пенсионеров». В итоге только на первоочередные мероприятия требуется 2,26 млрд. рублей – замена масляных выключателей (94 выключателя 6-10 кВ; 50 выключателей 35-110 кВ), реконструкция 153 км «деревянных» воздушных линий 35 кВ, реконструкция 80 км воздушных линий 6-10 кВ с установкой реклоузеров.

- Объемы финансирования ремонтной программы за три года по Хакасии не меняются – речь о 200 миллионах на текущий период на весь регион. Хакасэнерго средства направляет на точечные ремонты. Если говорить об инвестициях, то строить будем, но речь в данном случае в основном о льготном технологическом присоединении. Часть средств мы направим на повышение надежности– это 105 миллионов. В их числе реконструкция питающей линии 35 киловольт подстанции Приисковый и частичная модернизация подстанции Юго-Западная для повышения надежности энергоснабжения Абакана. По-хорошему должны делать в разы больше, но с учетом необоснованного сдерживания роста тарифа говорить о существенном росте надежности и строительстве новых объектов не приходится- комментирует генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Ослабляет позиции самого крупного ресурсника электроэнергии в республике ситуация хронического недофинансирования отрасли в регионе и долговая нагрузка предприятий ЖКХ перед хакасским филиалом Россети Сибирь. Именно эти причины называют энергетики главными сдерживающими факторами для реализации инвестпроектов в Хакасии. Осложняет текущую деятельность энергетиков в совокупности с ростом текущего уровня инфляции и резкое подорожание на рынке основных строительных материалы.

Старт ремонта энергетиками в Хакасии традиционно будет дан после завершения отопительного сезона. Основной пик работ придётся на второй и третий квартал.