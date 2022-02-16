При организационной поддержке Администрации городского округа город Чкаловск сегодня состоялась встреча руководства ООО «Чкаловский электромеханический завод» (ООО «ЧЭМЗ») – члена Совета директоров Павла Баранова и генерального директора Ивана Саранчука с представителями Проектного офиса – центра управления реализацией Стратегии развития Нижегородской области.

Мероприятие прошло в рамках разработки инвестиционного профиля городского округа город Чкаловск. Представители ООО «ЧЭМЗ» отметили, что предприятие входит в число системообразующих, и руководство заинтересовано в развитии инвестиционного климата как на территории всей Нижегородской области, так и города Чкаловска и Чкаловского района, в частности. Завод является крупнейшим налогоплательщиком Чкаловского района, обеспечивает рабочими местами более 400 человек.

В ходе интервью обсудили вопросы текущей социальной, инвестиционной активности предприятия. Высокая ответственность перед жителями района мотивирует на постоянное развитие. Так, в 2022 году начнётся строительство нового производственного цеха, который будет расположен на второй производственной площадке ООО «ЧЭМЗ». Планируется создание 230 новых рабочих мест. Суммарный объём инвестиций составит порядка 500 млн руб.

ООО «ЧЭМЗ» принимает активное участие во всех социально значимых мероприятиях города, являясь одним из основных финансовых спонсоров. Также на ООО «ЧЭМЗ» принята и действует программа по улучшению санитарно-бытовых условий в производственных подразделениях, для работников предприятия из других регионов предоставляются комфортные условия проживания.

Руководство завода находится в конструктивном диалоге с местной властью. Планируется расширять коммуникацию по таким важным направлениям:

организация индустриального парка на базе ООО «ЧЭМЗ»;

частичная компенсация затрат по приобретению оборудования в рамках существующих программ;

предоставление инвестиционного кредита по льготной ставке;

оказание содействия в наборе и подготовке кадров.

Кроме этого обсуждались вопросы взаимодействия с Правительством области и Администрацией Чкаловского района в рамках региональных государственных программах.