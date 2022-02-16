Такая разная история развития "ГЕРДЫ"
16 февраля 2022, 17:10
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Северный Кавказ
«Россети Северный Кавказ» в зоне деятельности управляемого АО «Чеченэнерго» реализует Программу снижения потерь энергоресурса в селении Алхазурово Урус-Мартановкого района Чеченской Республики, где проживает более семи тысяч человек.
Специалисты ведут установку четырех дополнительных трансформаторных подстанций. Планируется замена 210 дефектных опор на новые, семи километров ветхого провода – на самонесущий изолированный.
За последние 10 лет населенный пункт значительно разросся. Жители активно развивают фермерские хозяйства. Как следствие, существенно возросла нагрузка на сети: мощности действующих трансформаторных подстанций уже не хватает, а линии электропередачи обветшали.
Напомним, Программа снижения потерь в электрических сетях Чечни – это результат договоренности Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с руководством Минэнерго России и ПАО «Россети». Реализацию проекта курирует советник Главы республики, депутат Госдумы России, руководитель Оперативного штаба по развитию электроэнергетики Адам Делимханов.
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