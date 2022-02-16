Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел рабочее совещание с представителями компаний инфраструктурного строительства, где обсудили вопросы нормативно-правового регулирования, законодательные нововведения, удорожание стоимости строительства и совершенствования системы ценообразования, а также ход исполнения мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий «Совершенствование правового регулирования в сфере строительства и практики применения внесенных изменений в нормативные правовые акты», разработанной после обращения компаний дорожного строительства. В заседании принял участие Заместитель Министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов, а также представители Росжелдора и ФАУ «Главгосэкспертиза России».

«В 2021 году проведена большая работа по упрощению процедур, снижению административных барьеров и сокращению инвестиционно-строительного цикла. Решение вопроса роста стоимости строительства – является для нас важной задачей, для исполнения которой Минстроем России проработан ряд мер, который уже начал действовать в прошлом году. Реализация проектов строительства требует особой проработки и гибкого подхода, самое главное – своевременно сдать объекты», - подчеркнул Ирек Файзуллин.

На сегодняшний день Минстроем России совместно с Министерством транспорта Российской Федерации и ФАУ «Главгосэкспертиза России» прорабатываются меры и правовые механизмы компенсации. По итогам совещания участниками был намечен план действий, который позволит в дальнейшем избежать сложных ситуаций при реализации государственных контрактов, а также проработать гибкие механизмы компенсации затрат, которые были обоснованно произведены при его реализации.

Для сокращения сроков строительства и затрат застройщиков без снижения безопасности и качества Минстроем России ведется работа по сокращению инвестиционно - строительного цикла и упрощению процедур. Этапы реализации проекта охватывают весь строительный цикл, начиная от получения земли и заканчивая регистрацией построенного объекта. До внесения изменений количество процедур составляло - 96, сейчас их количество сократилось до 32. Кроме этого, установлен исчерпывающий перечень сведений, материалов и согласований.

Также в части сокращения сроков строительства транспортных сооружений Минстроем России в июле прошлого года актуализированы нормативные документы, регламентирующие их проектирование и строительство: СП 35 «Мосты и трубы» и СП 122 «Тоннели железнодорожные и автодорожные». Всего в прошлом году утверждено 35 сводов правил, 56 ГОСТов, разработано 106 НИР и НИОКР. Внесенные изменения упрощают и ускоряют процессы проектирования, а также во многих случаях позволяют отказаться от разработки специальных технических условий. Внесенные изменения в том числе ориентированы и на гармонизацию нормативных требований с европейскими и международными стандартами.