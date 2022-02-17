Москва утвердила инвестиционную декларацию

Документ направлен на создание условий для опережающего экономического развития города.

Москва стала одним из пилотных городов, разработавших и утвердивших инвестиционную декларацию в рамках реализации инициативы «Fast track для инвестиций в регионах» Министерства экономического развития РФ. Проект предусматривает создание единой системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов, предполагает внедрение в регионах инвестиционной карты и разработку механизма взаимодействия инвесторов и органов власти.

«Москва остается самым инвестиционно привлекательным регионом страны, на долю столицы приходится почти 19 процентов общероссийских вложений в основной капитал. Так, объем инвестиций только за три квартала 2021 года составил 2,5 триллиона рублей, что на 21,9 процента превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Благодаря внедрению декларации и иных мер федеральной инициативы мы рассчитываем, что к 2030 году капиталовложения в экономику города вырастут на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, когда они составили 3,8 триллиона рублей», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Декларация закрепляет инвестиционные обязательства Москвы, которые позволят обеспечить дальнейшее увеличение притока инвестиций. В частности, город обязуется сохранить условия реализации инвестиционных проектов на территории столицы, обеспечить конкурентное распределение ресурсов, предоставлять инвесторам различные преференции и распространять информацию о мерах господдержки.

«Сегодня в столице действует разветвленная система мер поддержки бизнеса. Например, активно инвестирующие предприятия со специальными статусами могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25 процентов. В настоящее время 131 московская компания имеет право на различные льготы. Также преференции доступны инвесторам, локализовавшим производства на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”». Ее резиденты могут рассчитывать на налоговые и таможенные льготы», – рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Перечень мер поддержки постоянно расширяется, в том числе по запросам предпринимателей. Так, с 2020 года инвесторы могут применять инвестиционный налоговый вычет, а также участвовать в программе стимулирования создания рабочих мест за пределами ТТК и МКАД, в рамках которой девелоперы могут рассчитывать на льготы. Сегодня заключено 17 соглашений с застройщиками, инвестиции в реализацию этих проектов составят 83,4 миллиарда рублей.

В декларации отмечена важность развития в столице наукоемких и высокотехнологичных производств: микроэлектроники, авиационной и космической, фармацевтической и медицинской промышленности и др. Для размещения инновационных предприятий в городе есть специализированные площадки – десятки технопарков, особая экономическая зона, земельные участки, предоставляемые в аренду без торгов.

Кроме того, Москва предлагает предпринимателям различные механизмы государственно-частного партнерства – концессии, офсетные контракты, контракты жизненного цикла и др.

«Особенность подхода столицы к ГЧП-проектам – это минимизация государственного вмешательства в операционную деятельность инвестора. Одно из основных преимуществ Москвы в том, что ГЧП-проект может получить льготы по налогам на прибыль, имущество, землю, а также по ставке арендной платы за участок», – рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Фото Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы