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Prysmian Group объявляет о новом бренде для своего бизнеса по производству алюминиевой катанки и полос

Prysmian Group объявляет о новом бренде для своего бизнеса по производству алюминиевой катанки и полос

17 февраля 2022, 09:00
Рубрика: Компании
Метки: Prysmian Group
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Prysmian Group, мировой лидер в области кабельных систем энергетического и телекоммуникационного назначения с более чем 50-летним опытом поставок алюминиевого сырья производителям комплексного оборудования, объявляет о создании нового бренда для своего бизнеса по производству алюминиевой катанки и полос.

Новый бренд ALASTA отражает историческое и проверенное временем наследие компании General Cable и входящей в неё компании ALCAN Cable, в то же время, продвигаясь в будущее как бренд премиум-класса с полным ассортиментом первоклассных продуктов, технологий и решений для использования в таких отраслях, как строительство, коммунальное хозяйство, автомобилестроение, производство продуктов питания, текстильная промышленность, электроника, электротехника, транспорт.

Г-н Ричард Парвесс (Richard Parvesse), старший вице-президент по специализированным промышленным продуктам в компании Prysmian Group North America, отметил, что бренд ALASTA представлен в качестве нового бренда для передовых алюминиевых технологий в рамках постоянного развития компании.

Prysmian Group является одним из ведущих поставщиков алюминиевых полос и катанки в Северной Америке. Эти высококачественные продукты производятся с использованием самых передовых технологий из широкого диапазона разнообразных алюминиевых сплавов, от 1XXX до 6XXX, а также 8XXX, и предназначены для производства различного механического и электрического оборудования. Производственные процессы ALASTA экологически безопасны и основаны на использовании зелёных сырьевых материалов и возобновляемых источников энергии.

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Источник: RusCable.Ru

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