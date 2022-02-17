РусГидро заключило договоры на поставку основного оборудования для модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Поставщиками стали российские предприятия: новые турбины будут изготовлены Уральским турбинным заводом, генераторы – новосибирским предприятием «ЭЛСИБ», котлоагрегаты – Подольским машиностроительным заводом.

Проект модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 предусматривает замену трех из шести турбоагрегатов станции на новые, повышенной мощности. Вместо шести изношенных котлоагрегатов будут смонтированы три новых, более производительных. Кроме того, будет заменен значительный объем вспомогательного и электротехнического оборудования, реконструированы производственные здания и сооружения. В результате модернизации электрическая мощность станции возрастет на 77 МВт, до 574 МВт, тепловая мощность – на 64 Гкал/ч, до 1 115 Гкал/ч.

Модернизация Владивостокской ТЭЦ-2 повысит надежность энергоснабжения потребителей, обеспечит покрытие роста потребления электрической и тепловой энергии. Проект будет реализован в рамках государственной программы модернизации тепловой энергетики России на условиях окупаемости инвестиций. К настоящему времени определен генеральный подрядчик модернизации, им стало АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» (входит в Группу РусГидро). Первый новый турбоагрегат планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, последний – в 2027 году.

Владивостокская ТЭЦ-2 – крупнейший энергообъект в столице Приморья, станция играет ключевую роль в обеспечении города электроэнергией, теплом и горячей водой. Установленная электрическая мощность Владивостокской ТЭЦ-2 сегодня составляет 497 МВт, тепловая мощность – 1 051 Гкал/ч.

РусГидро разворачивает строительно-монтажные работы по проектам строительства и модернизации в теплоэнергетике. Так, Хабаровская ТЭЦ-4 (320,8 МВт) заменит изношенную Хабаровскую ТЭЦ-1, обеспечив надежное снабжение крупнейшего города Дальнего Востока. В отличие от старой станции, часть котлов которой потребляли уголь, Хабаровская ТЭЦ-4 будет полностью работать на природном газе. Новая, также газовая, Артемовская ТЭЦ-2 (414,4 МВт) заменит одну из старейших электростанций ДФО – Артемовскую ТЭЦ, а вторая очередь Якутской ГРЭС-2 (160,4 МВт) – отработавшую свой ресурс Якутскую ГРЭС. Кроме того, будут построены новые энергоблоки мощностью 450 МВт на Нерюнгринской ГРЭС и 280 МВт – на Партизанской ГРЭС.

Фотография предоставлена пресс-службой АО "ДГК"