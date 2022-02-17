 
Модернизация

1,8 млрд рублей инвестирует "Россети Кубань" в развитие краснодарского энергорайона

1,8 млрд рублей инвестирует Россети Кубань в развитие краснодарского энергорайона

17 февраля 2022, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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В 2022 году компания «Росети Кубань» направит более 1,8 млрд рублей на модернизацию и строительство новых объектов электросетевого комплекса в Краснодаре и пяти прилегающих к нему районов Краснодарского края и Республики Адыгея. Инвестиции компании позволят ввести в эксплуатацию около 270 МВА мощности, а также более 80 километров новых линий электропередачи.

В настоящее время уже выполнены строительно-монтажные работы и с опережением сроков введены в эксплуатацию новые линии электропередачи распределительной сети в х. Октябрьский и ст. Старокорсунская, которые расположены в пригороде краевой столицы. 

Для развития энергосистемы Краснодара и соседних районов ведется реконструкция девяти подстанций с суммарным увеличением их мощности на 128,4 МВА. Это исключит перегруз в периоды пиковых нагрузок и даст возможность подключения новых потребителей. Модернизация коснется подстанций 110 кВ «Пашковская», «Почтовая» и питающих центров мощностью 35 кВ «Титаровская», «Адыгейская», «Военгородок», «Динская», «НС-16», «Старомышастовская», «Шевченко», «Хутор Ленина».

На территории Тахтамукайского района Республики Адыгея планируется реконструкция подстанцию 35 кВ «Энем». Замена силовых трансформаторов на энергообъекте позволит почти вдвое увеличить общую мощность питающего центра. Проект реализуется рамках соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров Адыгеи, Группой «Россети» и компанией «Россети Кубань», заключенного в 2020 году.

Также в настоящее время ведутся подготовительные работы по крупным инвестпроектам 2022-2023 годов.

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Источник: Россети Кубань

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