«Россети Тюмень» приступили к завершающей стадии строительства подстанции 110 кВ «Невская». Новый центр питания мощностью 50 МВА позволит выдать «Роснефти» дополнительные мощности для развития месторождений Эргинского кластера углеводородов. Инвестиции системообразующего электросетевого предприятия составят более 2 млрд рублей.

Энергетики «Россети Тюмень» завершили установку основного электротехнического оборудования на новом объекте и начали установку автоматизированных систем управления технологическими процессами, комплексов учета электроэнергии, а также микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. Современные цифровые решения обеспечат высокий уровень наблюдаемости и управляемости нового центра питания. В диспетчерский пункт в Нефтеюганске и Центр управления сетями (ЦУС) энергокомпании будут поступать более 3,5 тысяч сигналов телеметрии.

Эргинский кластер – один из новейших центров нефтедобычи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Для обеспечения надежного электроснабжения важных объектов нефтяной промышленности «Россети Тюмень» планируют ввести в эксплуатацию подстанцию 110 кВ «Невская» в третьем квартале 2022 года.