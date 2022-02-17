Реализация проекта позволит значительно повысить пропускную способность портов Дальневосточного бассейна.

Владивостокский морской порт «Первомайский» построит крупный морской контейнерный терминал в южной части бухты Золотой Рог. Его специализацией станет осуществление перевалки внешнеэкономических контейнерных грузов импортного и экспортного потоков широкой номенклатуры, а также отправка ускоренных контейнерных поездов в крупные транспортные узлы Сибири, Урала, центральной и западной частей России. Итоговая мощность проекта составляет 475 тыс. TEU. Проект резидента свободного порта Владивосток будет полностью реализован до 2025 года.

«Строительство крупного, по масштабам Дальневосточного федерального округа, морского контейнерного терминала будет являться расширением действующего сегодня порта. Также в рамках реализации проекта будут модернизированы существующие мощности. Новый терминал будет принимать и отправлять контейнеры, в том числе рефрижераторные и танк-контейнеры, оказывая комплекс сопутствующих услуг. Предусмотрена работа с импортными и экспортными грузами, а также отправка контейнеров по внутрироссийским направлениям», - сообщил генеральный директор АО «ПСРЗ», участвующего в реализации инвестиционного проекта, Иван Туриченко.

Он отметил, что речь идет о создании принципиально новой инженерной инфраструктуры:

«Площадь порта увеличат за счет создания искусственного земельного участка, будут созданы новые гидротехнические сооружения – причалы, закуплены новые краны и другое портовое оборудование. Грузооборот порта увеличится практически в 10 раз. Эффект влияния на пропускную способность портов Дальневосточного бассейна очевиден при нынешней конъюнктуре на стивидорном рынке. Отдельной задачей стоит вопрос цифровизации всех внутрипортовых процессов и интеграции операционной системы порта во внешние системы, в том числе электронный обмен данными с морскими линиями, клиентами терминала, системами государственных регулирующих органов, что позволит значительно сократить время нахождения контейнера на терминале и обеспечит прозрачность всех операций на территории порта».

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестиции в проект составят 3,1 млрд рублей, создается 225 рабочих мест. Наибольшую поддержку бизнесу резидента свободного порта Владивосток окажут нулевой налог на прибыль первые 5 лет и сниженные с 30% до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет. Также инвестор планирует закупать производственное оборудование иностранного производства. Его беспошлинный ввоз и дальнейшую эксплуатацию обеспечит применение свободной таможенной зоны – ключевой преференции для предприятий, работающих в режимах СПВ и ТОР, импортирующих оборудование или экспортирующих готовую продукцию.

«В ходе реализации проекта мы рассчитываем на поддержку со стороны КРДВ в коммуникации с таможенными органами, Россельхознадзором, Росприроднадзором, Роспотребнадзором и другими ведомствами, а также «РЖД», дальневосточными энергетическими и ресурсоснабжающими организациями в рамках получения технических условий, согласования проектных решений и прочего», - сказал Иван Туриченко.

По словам управляющего директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергея Скалия, реализация инвестиционного проекта является актуальной с учетом стабильного роста оборота контейнерных грузов на Дальнем Востоке. Новый порт, оснащенный самым современным оборудованием и системами, расширенный за счет искусственного земельного участка, дополненный модернизированной железнодорожной инфраструктурой, позволит максимально эффективно работать с грузами.

«Логистика и транспорт – одна из самых востребованных и капиталоемких отраслей среди проектов резидентов свободного порта Владивосток. В этом направлении работают 254 компании, они вкладывают в экономику региона 379,7 млрд рублей – треть от всего объема инвестиций резидентов СПВ, создают 16,9 тыс. рабочих мест. Здоровая конкуренция между таким относительно большим количеством логистических проектов работает на комплексное развитие транспортной инфраструктуры региона, реализацию его логистического потенциала. Кроме того, новые логистические мощности позволяют поднять качество предоставляемых услуг, сделать их более доступными, активнее развивать Северный морской путь и интегрироваться в мировое транспортное пространство», - подчеркнул Скалий.

Свободный порт Владивосток (СПВ) распространен на 22 муниципальных образования в пяти регионах Дальнего Востока. По соглашениям с КРДВ, 2079 резидентов реализуют проекты с общим объемом инвестиций 1,2 трлн рублей, создается 93 тыс. новых рабочих мест. В экономику макрорегиона уже вложено 256,8 млрд рублей, создано 30,2 тыс. рабочих мест, инвесторы реализовали 295 проектов. Резидентам СПВ доступны значительные налоговые льготы и преференции, среди которых сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество и прибыль первые 5 лет, применение процедуры свободной таможенной зоны.

Напомним, Правительство России снизило минимальный объем капвложений в проект для получения статуса резидента свободного порта Владивосток с 5 млн до 500 тыс. рублей. Снижение порога в 10 раз расширит круг резидентов СПВ и количество реализуемых ими проектов.