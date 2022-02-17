 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ B2

Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательского комитета СИГРЭ B2

17 февраля 2022, 18:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, SC B2
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательских комитетов (SC):

B2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.87_Live line and vicinity working on overhead lines - Safe Management Guidelines.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B2 Chairperson: Herbert LUGSCHITZ , herbert.lugschitz@apg.at

SC B2 Secretary: Wolfgang TROPPAUER, wolfgang.troppauer@mosdorfer.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

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Источник: РНК СИГРЭ

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