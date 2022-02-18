Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин во время рабочего визита в Краснодарский край посетил подстанции, которые входят в комплекс «олимпийских» объектов и обеспечивают электроснабжение города Сочи и федеральной территории Сириус. Также он обсудил планы дальнейшего развития сетевого комплекса Сочинского энергоузла с руководством компании «Россети Кубань» и филиала «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Юга.

Андрей Рюмин проинспектировал высокоавтоматизированные подстанции 110 кВ «Имеретинская» и «Ледовый Дворец», 220 кВ «Псоу». Суммарная трансформаторная мощность центров питания превышает 730 МВА. На этих объектах установлено современное оборудование, включая комплектные элегазовые устройства (КРУЭ). Это современное и пожаробезопасное решение, позволяющее обеспечить необходимый уровень надежности.

Подстанции 110 кВ «Имеретинская» и «Ледовый Дворец» были построены накануне Олимпиады-2014 для прохождения пиков потребления. Сегодня они обеспечивают электроэнергией территорию Имеретинской низменности, где находятся гостиницы и санатории прибрежного кластера, жилые кварталы, образовательный центр «Сириус». Подстанция 220 кВ «Псоу» также участвует в выдаче мощности крупной генерации – Сочинской и Адлерской теплоэлектростанций.