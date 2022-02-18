 
Инвестиции (проекты)

Набсовет ОЭЗ "Алабуга" одобрил проект Kastamonu на 30 млрд рублей

Набсовет ОЭЗ Алабуга одобрил проект Kastamonu на 30 млрд рублей

18 февраля 2022, 16:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ОЭЗ АЛАБУГА, ТАТАРСТАН
Источник: tatar-inform.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
283

Наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» одобрил проект компании Kastamonu по производству древесных плит, предполагающий инвестиции в размере 30 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба особой экономической зоны.

Очередное заседание наблюдательного совета провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, отмечает пресс-служба руководителя республики.

Новый проект станет уже пятым по счету, который холдинг Hayat реализует в ОЭЗ «Алабуга». Общий объем инвестиций приближается к 1 млрд долларов.

«Это большой проект и, несомненно, он очень важен для нас», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Кроме того, компания Kastamonu подписала крупное соглашение, согласно которому колледж «Алабуга Политех» за десять лет подготовит 200 квалифицированных специалистов для нужд расширяющегося производства. Президент Татарстана назвал «Алабуга Политех» образцом того, как необходимо готовить кадры.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: tatar-inform.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Научно-исследовательское судно 18.02.2022
Научно-исследовательское судно "Академик Виктор Ильичёв" заложили корабелы судоверфи "Звезда" в Прим...
В Петербурге построят третий склад-стотысячник 18.02.2022
В Петербурге построят третий склад-стотысячник
В Ульяновской области до конца года намерены создать первый промышленный технопарк 18.02.2022
В Ульяновской области до конца года намерены создать первый промышленный технопарк
К 2024 году более 50 км федеральных трасс Калмыкии расширят до четырех полос движения 18.02.2022
К 2024 году более 50 км федеральных трасс Калмыкии расширят до четырех полос движения
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Кабельный Авангард
+