RusCable Live - Кабельный авангард. Эфир 18.02.2022 в 12:00

Одни из наиболее известных флагманских предприятий кабельной промышленности России на этой неделе отличились!

Команда RusCable.Ru двигается дальше в рамках нашего большого спецпроекта «По следам Герды» - легенды кабельного бизнеса. Пятой по счету остановкой этого приключения стал Храм Покрова Пресвятой Богородицы, чьим восстановлением с 1995 года занимается НПП "Герда".

Москабельмет приняли участие в фотовыставке, посвященной столичной промышленности в лицах. Также "Москабельмет" теперь участник Национального проекта по производительности труда.

На этой неделе ТД "УНКОМТЕХ" существенно расширил линейку номенклатуры судовых кабелей, производимых под брендом Uniflex. Предприятие стремиться расширять своё присутствие на новых рынках.

Кабели серии СПЕЦЛАН® производства завода "Спецкабель" внесены в московский Банк технологий. Реестр ширится с каждой неделей!

Конечно же мы заглянем в аккаунты компаний в рубрике "Инспекция по соц.сетям" и обсудим и изменение рейтинга доверия RusCable Trust Level.

Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

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