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В Калининградской области обеспечат газом завод по производству соли

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на переустройство газопровода-отвода к газораспределительной станции «Светлогорск» в Калиниградской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Переустройство газопровода-отвода к ГРС «Светлогорск» планируется в рамках третьего этапа проекта по обеспечению природным газом завода по производству соли в Зеленоградском районе Калининградской области, вблизи поселка Геройское. Его заказчиком и застройщиком является ООО «Варница». Строительство объектов газоснабжения ведется поэтапно. Первый и второй этапы, ранее рассмотренные Главгосэкспертизой России, предполагают размещение газопровода-отвода к ГРС «Варница».

На третьем этапе, согласно одобренной экспертами проектной документации, планируется строительство объектов дублирующего подключения к газопроводу-отводу на ГPC города Светлогорска, а также переустройство газопровода-отвода к ГРС «Светлогорск» в месте пересечения с газопроводом-отводом к ГРС «Варница» в Зеленоградском районе Калининградской области. Длина переустраиваемого газопровода составит 501 м, его номинальный диаметр – 200 мм. К площадке кранового узла в точке подключения газопровода проложат подъездную автомобильную дорогу. Кроме того, вдоль трассы газопровода-отвода предусмотрена прокладка кабелей охранной сигнализации и телемеханики.

Генеральный проектировщик – АО «ПРОЕКТНЕФТЕГАЗ».

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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