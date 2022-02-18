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18 февраля 2022, 11:54
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на переустройство газопровода-отвода к газораспределительной станции «Светлогорск» в Калиниградской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Переустройство газопровода-отвода к ГРС «Светлогорск» планируется в рамках третьего этапа проекта по обеспечению природным газом завода по производству соли в Зеленоградском районе Калининградской области, вблизи поселка Геройское. Его заказчиком и застройщиком является ООО «Варница». Строительство объектов газоснабжения ведется поэтапно. Первый и второй этапы, ранее рассмотренные Главгосэкспертизой России, предполагают размещение газопровода-отвода к ГРС «Варница».
На третьем этапе, согласно одобренной экспертами проектной документации, планируется строительство объектов дублирующего подключения к газопроводу-отводу на ГPC города Светлогорска, а также переустройство газопровода-отвода к ГРС «Светлогорск» в месте пересечения с газопроводом-отводом к ГРС «Варница» в Зеленоградском районе Калининградской области. Длина переустраиваемого газопровода составит 501 м, его номинальный диаметр – 200 мм. К площадке кранового узла в точке подключения газопровода проложат подъездную автомобильную дорогу. Кроме того, вдоль трассы газопровода-отвода предусмотрена прокладка кабелей охранной сигнализации и телемеханики.
Генеральный проектировщик – АО «ПРОЕКТНЕФТЕГАЗ».
Фото: Егор Алеев/ТАСС
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