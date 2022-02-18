Власти Воронежской области поддержали создание на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Центр" завода по производству композитных конструкций и деталей для многоразовых космических кораблей. Инвестиции в проект составят около 3,5 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Председатель Совета директоров Группы компаний "Черноземье" Андрей Благов представил проект ООО "Аэрокосмические композитные технологии". Губернатор Александр Гусев поддержал представленный проект и пообещал содействие в его реализации со стороны областного правительства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, инвестор планирует организовать на территории особой экономической зоны серийное производство композитных конструкций, корпусов и деталей для многоразовых космических кораблей, ракет-носителей и сопел. Завод и собственный сборочно-испытательный комплекс построят до 2025 года.

"Инвестиции в проект составят 3,5 млрд рублей. Будет создано более 250 новых рабочих мест", - добавили в сообщении.

ОЭЗ "Центр" создана в Воронежской области в 2019 году, сейчас ее резидентами являются компании "Перфоград" с заводом по выпуску перфорированных листов, объем вложений - 365 млн рублей, "Балли" с производством детского игрового, спортивного и паркового оборудования с инвестициями 1,5 млрд рублей, "ИК Масловский" с заводом стеклопрепрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов, инвестиции - 5 млрд рублей, Aeon с производством свежезамороженного хлеба - 4,5 млрд рублей, "Неохим плюс" с заводом нитриловых перчаток - 1,8 млрд рублей, компания "Глобальные напитки" с заводом безалкогольных напитков - почти 5 млрд рублей и другие.