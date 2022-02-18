В Калининграде появится инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Балтийская долина – Хьюмантек». Постановление о его создании подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Проект реализуется по инициативе Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, которую поддержал Президент России.

Основными направлениями деятельности ИНТЦ станут разработка продуктов и технологий, направленных на повышение качества жизни людей с инвалидностью, высокопродуктивное агро- и аквахозяйство, а также чистая энергетика и технологии конструирования.

Центр будет создан за счёт регионального бюджета и внебюджетных средств. Реализация проекта позволит расширить производство наукоёмкой продукции, увеличив её долю в общем объёме выпуска. Кроме того, она будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества науки и бизнеса, коммерциализации прорывных технологий, созданию новых рабочих мест.

Формирование сети ИНТЦ в регионах – важный инструмент поддержки технологичных компаний, направленный на повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок.

Закон о технологических долинах был принят в России в 2017 году. Он предполагает создание сети таких центров. Они в свою очередь станут частью единой экосистемы, которая позволит приблизить разработки учёных к запросам экономики и стимулировать развитие технологий.