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Правительство утвердило постановление о создании научно-технологического центра "Балтийская долина – Хьюмантек"

Правительство утвердило постановление о создании научно-технологического центра Балтийская долина – Хьюмантек

18 февраля 2022, 09:55
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ИНТЦ
Источник: government.ru

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В Калининграде появится инновационный  научно-технологический центр (ИНТЦ) «Балтийская долина – Хьюмантек». Постановление о его создании подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Проект реализуется по инициативе Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, которую поддержал Президент России.

Основными направлениями деятельности ИНТЦ станут разработка продуктов и технологий, направленных на повышение качества жизни людей с инвалидностью, высокопродуктивное агро- и аквахозяйство, а также чистая энергетика и  технологии конструирования.

Центр будет создан за счёт регионального бюджета и внебюджетных средств. Реализация проекта позволит расширить производство наукоёмкой продукции, увеличив её долю в общем объёме выпуска. Кроме того, она будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества науки и бизнеса,  коммерциализации прорывных технологий, созданию новых рабочих мест. 

Формирование сети ИНТЦ в регионах – важный инструмент поддержки технологичных компаний, направленный на повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок.

Закон о технологических долинах был принят в России в 2017 году. Он предполагает создание сети таких центров. Они в свою очередь станут частью единой экосистемы, которая позволит приблизить разработки учёных к запросам экономики и стимулировать развитие технологий.

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Источник: government.ru

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