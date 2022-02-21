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Николай Шульгинов провёл встречу с Министром углеводородов и энергетики Боливии Франклином Ортисом

Николай Шульгинов и Министр углеводородов и энергетики Боливии Франклин Ортис на полях внеочередной Министерской встречи Форума стран – экспортёров газа (ФСЭГ) обсудили двустороннее взаимодействие в сфере совместной добычи углеводёжное сотрудничество по линии ТЭК.

«В целях создания благоприятных условий для реализации совместных проектов по геологической разведке, добыче, транспортировке, переработке, очистке, хранению и реализации нефти и газа на территории Боливии, нами подготовлен проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Ожидаем обсуждения документа в рамках предстоящего 3-го заседания Межправительственной Российско-Боливийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в этом году», – сообщил Николай Шульгинов.

Кроме того, энергетическое сотрудничество России и Боливии имеет существенные перспективы в части развития атомной энергетики и научно-технического потенциала, добавил глава российской делегации. Так, в данный момент продолжается сооружение в Боливии Центра ядерных исследований и технологий.

В завершение встречи Николай Шульгинов пригласил боливийскую сторону посетить Мировой энергетический конгресс, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 24 по 27 октября.

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Источник: Министерство энергетики России

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