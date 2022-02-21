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О герметизированных кабелях завода СПЕЦКАБЕЛЬ рассказали на портале КОРАБЕЛ.РУ

Коммерческий директор кабельного завода «Спецкабель» Сергей Андреевич Лобанов дал новое интервью порталу для судостроителей КОРАБЕЛ.РУ. Темой статьи стали судовые кабели – их разработка и производство. В материале говорится об истории «Спецкабеля», развитии его сотрудничества с судостроительными компаниями, а также об опытно-конструкторских работах завода. Отдельно отмечен процесс модернизации оборудования для производства кабельной продукции, рассказано о кабелях для оборонной промышленности, обговорен срок эксплуатации изделий, расписаны стадии создания герметизированных судовых кабелей.

"Мы можем закрыть все потребности любого судна. Наш потенциальный потребитель в судостроительной отрасли – это любой заказчик, которому нужно соединить два устройства", – резюмировал руководитель.

Сергей Андреевич отметил, что речь идет как о кабелях силовых, так и о кабелях передачи данных.

«Спецкабель» планирует увеличивать долю производства кабелей для судостроения и судоремонта. Сергей Андреевич уточнил, что сейчас процент судостроительных заказов у предприятия – не более 5%. «Спецкабель» готов поставлять продукцию в том числе по техническим требованиям заказчика.

Читайте подробное интервью

Оригинал новости: https://spetskabel.ru/about/news/2022/1756/

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Источник: Кабельный завод

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