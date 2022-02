Рады представить Вашему вниманию сорок седьмой выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

Пересмотр отношений между Канадой и Россией: новая парадигма для многополярного мира

Захарий Пайкин, зарубежный научный сотрудник Института за мир и дипломатию в Торонто и исследователь Центра европейских политических исследований в Брюсселе, Россия в глобальной политике, 2021 год.

Гранича с тремя из четырёх магистральных направлений канадской внешней политики, Россия будет представлять стратегические вызовы и возможности для Канады независимо от того, кто будет сидеть в Кремле. Именно эта квазивездесущность России делает её идеальным кандидатом, с которым Канада может отработать разные внешнеполитические подходы для подготовки к наступающему веку многоукладного мира.

Изменение климата как экзистенциональная угроза?

Беседа с профессором Джорджтаунского университета Анатолем Ливеном о его новой книге про климат.

Центр перспективных американских исследований (ЦПАИ) ИМИ провёл вторую книжную беседу серии СAAS Book Talk Series.

Анатоль Ливен, профессор Джорджтаунского университета (филиал в Катаре) и старший научный сотрудник Фонда «Новая Америка», презентовал книгу «Climate Change and the Nation State: The Case for Nationalism in a Warming World».

