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Сорок седьмой выпуск рубрики "#Чтиво на досуге"

Сорок седьмой выпуск рубрики #Чтиво на досуге

21 февраля 2022, 14:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ЧТИВО НА ДОСУГЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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Рады представить Вашему вниманию сорок седьмой выпуск рубрики «#Чтиво на досуге».

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Желаем приятного и полезного чтения!

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник и мы будем рады разместить их в очередной подборке.

 

Выпуск №47:

 

Пересмотр отношений между Канадой и Россией: новая парадигма для многополярного мира

Захарий Пайкин, зарубежный научный сотрудник Института за мир и дипломатию в Торонто и исследователь Центра европейских политических исследований в Брюсселе, Россия в глобальной политике, 2021 год.

Гранича с тремя из четырёх магистральных направлений канадской внешней политики, Россия будет представлять стратегические вызовы и возможности для Канады независимо от того, кто будет сидеть в Кремле. Именно эта квазивездесущность России делает её идеальным кандидатом, с которым Канада может отработать разные внешнеполитические подходы для подготовки к наступающему веку многоукладного мира.

Статья доступна по ссылке.

 

Статьи по теме «Цифровизация машиностроительного производства»

  1. Авалиани Г.В., Дженко К.И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ РФ // Научные исследования. 2018. № 6 (25). С. 42-46. Статья доступна по ссылке.
  2. Быкова И. С., Припадчев А. Д., Горбунов А. А. Автоматизированное проектирование фюзеляжа воздушного судна // Фундаментальные исследования. 2015. Т. 16. №. 2. С. 3484-3487. Статья доступна по ссылке.
  3. Быкова И.С., Припадчев А.Д., Псянчина Ф.И. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В АВИАСТРОЕНИИ // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. Материалы Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием). 2015. С. 21-24. Статья доступна по ссылке.
  4. Гречников Ф. В., Тлустенко С. Ф. Обеспечение точности и взаимозаменяемости в технологических автоматизированных системах производства летательных аппаратов // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13. №. 4-1. С. 202-208. Статья доступна по ссылке.
  5. Гришин М.В., Павлов П.Ю., Плутахин В.В. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СВАРОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ АВИАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2016. Т. 18. № 4-6. С. 1294-1302. Статья доступна по ссылке.

Больше статей по теме доступно по ссылке.

 

Статьи по теме «Клиентская лояльность: состояние, проблемы и направления повышения»

  1. Андреева С.В. Управление клиентским опытом в некоммерческих организациях // Практический маркетинг. 2020. № 11 (285). С. 3-8. Статья доступна по ссылке.
  2. Андриянова М.В., Кручинина В.В. Роль комьюнити-менеджмента в формировании лояльной клиентской аудитории // Инновации и инвестиции. 2020. № 6. С. 93-95. Статья доступна по ссылке.
  3. Ахмадов М.Х. Лояльность клиента как определяющий фактор развития компании // Новые импульсы развития: вопросы научных исследований. 2020. № 5. С. 29-33. Статья доступна по ссылке.
  4. Берстенева В.Г. Теоретические и прикладные основы процесса борьбы за лояльность клиентов // Индустриальная экономика. 2018. № 3. С. 25-28. Статья доступна по ссылке.
  5. Бирюкова В.В., Зарипова Р.Р. Совершенствование программ повышения лояльности потребителей // Наука в XXI веке: современное состояние, проблемы и перспективы: сборник статей Международной научно-практической конференции (25 мая 2019 г.): в 2 ч. Уфа, 2019. Ч. 1. С. 107-109. Статья доступна по ссылке.

Больше статей по теме доступно по ссылке.

 

Статьи по теме «Управление устойчивым пространственным развитием региональных социально-экономических систем»

  1. Анимица Е.Г., Рахмеева И.И. Эконометрический факторный анализ развития регионов Уральского макрорегиона в эпоху четвертой промышленной революции // Социум и власть. 2020. № 5 (85). С. 51-64. Статья доступна по ссылке.
  2. Базуева Е.В., Ковалева Т.Ю. Обоснование критериев эффективности кластерного пространственного развития территории на основе герменевтики категории «эффективность» // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 6. С. 120-137. Статья доступна по ссылке.
  3. Бухтиярова Т.И., Демьянов Д.Г. Новая модель управления в экономическом пространстве сельских территорий: теория и методология исследования // Социум и власть. 2019. № 6 (80). С. 87-98. Статья доступна по ссылке.
  4. Гарипов Ф.Н. Устойчивость основополагающих параметров пространственного развития // Наука и практика регионов. 2017. № 4 (9). С. 45-47. Статья доступна по ссылке.

Больше статей по теме доступно по ссылке.

 

Статьи по теме «Work life balance»

  1. Braun S., Peus C. Crossover of work–life balance perceptions: Does authentic leadership matter? // Journal of Business Ethics. 2018. Vol. 149. N. 4. P. 875-893. Статья доступна по ссылке.
  2. Johari J., Tan F. Y., Zulkarnain Z. I. T. Autonomy, workload, work-life balance and job performance among teachers / /International Journal of Educational Management // International Journal of Educational Management. 2018. N. 32(1). P. 107-120. Статья доступна по ссылке.
  3. Karkoulian S., Srour J., Sinan T. A gender perspective on work-life balance, perceived stress, and locus of control // Journal of Business Research. 2016. Vol. 69. N. 11. P. 4918-4923. Статья доступна по ссылке.
  4. Khan O. F., Fazili A. I. Work life balance: A conceptual review // Journal of Strategic Human Resource Management. 2016. Vol. 5. N. 2. P. 1-17. Статья доступна по ссылке.
  5. Mas-Machuca M., Berbegal-Mirabent J., Alegre I. Work-life balance and its relationship with organizational pride and job satisfaction // Journal of Managerial Psychology. 2016. N. 31(2). P. 586-602. Статья доступна по ссылке.

Больше статей по теме доступно по ссылке.

 

Изменение климата как экзистенциональная угроза?

Беседа с профессором Джорджтаунского университета Анатолем Ливеном о его новой книге про климат.

Центр перспективных американских исследований (ЦПАИ) ИМИ провёл вторую книжную беседу серии СAAS Book Talk Series. 

Анатоль Ливен, профессор Джорджтаунского университета (филиал в Катаре) и старший научный сотрудник Фонда «Новая Америка», презентовал книгу «Climate Change and the Nation State: The Case for Nationalism in a Warming World».

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Источник: РНК СИГРЭ

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