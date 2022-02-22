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22 февраля 2022, 16:59
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ФСЭГ, ОАЭ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: Министерство энергетики России
Николай Шульгинов и Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи на Форуме стран – экспортёров газа рассмотрели двустороннее сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса.
Министры отметили важность функционирования совместной Рабочей группы по сотрудничеству в сфере устойчивой энергетики, а также обсудили возможные сроки проведения её заседания в ближайшее время. Также была затронута работа Подгруппы по водороду в целях реализации Декларации о намерениях по сотрудничеству в сфере устойчивой энергетики.
В завершение Николай Шульгинов пригласил делегацию ОАЭ посетить Мировой энергетический конгресс, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 24 по 27 октября.
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