Николай Шульгинов и Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи на Форуме стран – экспортёров газа рассмотрели двустороннее сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса.

Министры отметили важность функционирования совместной Рабочей группы по сотрудничеству в сфере устойчивой энергетики, а также обсудили возможные сроки проведения её заседания в ближайшее время. Также была затронута работа Подгруппы по водороду в целях реализации Декларации о намерениях по сотрудничеству в сфере устойчивой энергетики.

В завершение Николай Шульгинов пригласил делегацию ОАЭ посетить Мировой энергетический конгресс, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 24 по 27 октября.