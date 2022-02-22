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"МОСКАБЕЛЬМЕТ" поздравляет с 23 февраля!

Настоящий защитник Отечества — это каждый, кто помогает стране быть сильнее и крепче, развиваться и сохранять свое благополучие. Вносить вклад в это большое общее дело можно совершенно по-разному, ведь могущество России — в богатстве ее ресурсов, широком многообразии отраслей. Любой, кто ценит родину и желает ей процветания, безопасности и целостности, может быть ее защитой. Здесь на первый план выходят такие качества, как трудолюбие, ответственность, целеустремленность, умение генерировать новые идеи и реализовывать смелые проекты, а также надежность, твердость характера и уверенность в собственных силах. Желаем всем, кто сегодня отмечает свой праздник, поддерживать в себе эти качества и развивать их, а также всегда замечать новые возможности и успешно их использовать.

ГК «Москабельмет» поздравляет коллег, клиентов и партнеров по отрасли. Без сомнения, в нашей промышленности работают сильные мужчины, на которых можно положиться при решении самых важных и сложных задач. Их труд не оставляет сомнений в том, что отечественный рынок кабельной продукции — одна из основ сильной, конкурентоспособной экономики страны.

Желаем вам не только быть опорой своим близким, но также чувствовать поддержку с их стороны. Крепкого здоровья, профессионального развития, финансового благополучия и счастья!

Напоминаем, что к сегодняшнему празднику приурочена фотовыставка, которая проходит в московском парке «Сокольники». Приглашаем посетить ее и посмотреть на сотрудников столичной промышленности, среди которых есть и представители ГК «Москабельмет».

С праздником!

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Источник: ГК "Москабельмет"

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