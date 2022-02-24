Немецкая энергетическая компания RWE планирует инвестировать около €15 млрд в развитие шельфовой и наземной ветровой генерации, солнечной генерации, систем накопления электроэнергии (СНЭЭ), гибкие резервы мощности (flexible backup capacities) и производство водорода в Германии к 2030 г.

€4 млрд компания планирует инвестировать в строительство генерирующих объектов в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия (North Rhine-Westphalia NRW) к 2030 г., где RWE на базе своих угольных электростанций планирует построить не менее 2 000 МВт мощности электростанций, работающих на природном газе. Новые электростанции можно будет оперативно перевести на питание водородом, как только он станет доступен в достаточных объемах.

RWE также планирует реализовать проекты строительства в земле Северный Рейн-Вестфалия объектов генерации на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей мощностью 1 000 МВт, в том числе 500 МВт мощности ВИЭ-генерации планируется построить в районе месторождений рейнского бурого угля, в основном ветровых (ВЭС) и наземных фотоэлектрических солнечных электростанций (СЭС), некоторые в сочетании с СНЭЭ, а также демонстрационные установки для плавучих и сельскохозяйственных СЭС, и электролизеры мощностью до 700 МВт.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata