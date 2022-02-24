Энергетики филиала «Россети Волга» - «Чувашэнерго» готовятся к выполнению ремонтной программы 2022 года. В текущем году планируется отремонтировать 146 км линий электропередачи всех классов напряжения, 459 трансформаторных подстанций 10/6/0,4 кВ, провести капитальный ремонт 30 подстанций 35-110 кВ, на которых будет отремонтировано 116 выключателей 6-110 кВ, 72 отделителя и короткозамыкателя 6-110 кВ, а также 236 разъединителей 6-110 кВ.

Среди основных объектов капитального и текущего ремонтов на 2022 год - ПС 110 кВ «Новая» в г. Новочебоксарск, ВЛ 110 кВ Новочебоксарская ТЭЦ-3 – Новый город, ВЛ 110 кВ Канаш – Буинск (участок Рассвет – Ибреси) в Ибресинском районе Чувашии и другие. ПС 110 кВ «Новая» обеспечивает электроэнергией часть потребителей г. Новочебоксарска, в том числе МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска», ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская», ООО «Керамика», ООО «Волжский текстиль» и т.д. От ВЛ-110 кВ Канаш – Буинск участок Рассвет - Ибреси запитаны 4,7 тыс. потребителей в 9 населенных пунктах Ибресинского района Чувашской Республики.

Также программой ремонта основного оборудования на 2022 год предусмотрена расчистка трасс линий электропередачи всех классов напряжения от древесно-кустарниковой растительности общей площадью 464 га.

Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей Чувашской Республики, предотвращения нарушений и отказов в работе электрооборудования. В текущем году на ремонт энергообъектов будет направлено 171 млн рублей.