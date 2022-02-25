Страны ЕАЭС договорились расширять интеграцию

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) укрепляют сотрудничество, несмотря на внешнее давление. На состоявшемся в пятницу в Нур-Султане заседании межправительственного совета ЕАЭС премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что входящие в Совет страны будут развивать общий рынок для свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. По итогам встречи были подписаны 11 документов.

Заседание ЕАЭС проходило на фоне решения РФ о проведении специальной военной операции на Украине из-за возросших угроз безопасности. Ее цель - демилитаризация и денацификация. Как заявили в Минобороны, российские военные не наносят удары по городам Украины, гражданскому населению ничего не угрожает, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

Как отметил Мишустин, Запад пытается разобщить, помешать странам ЕАЭС, но своим присутствием на встрече в это сложное время они показывают, что вместе.

ТАСС собрал главное из того, что прозвучало на заседании совета.

Выше допандемийных значений

Глава российского правительства отметил, что за январь - ноябрь прошлого года объем товарооборота между государствами-членами увеличился на треть, а экспорт союзной продукции - на 42,5%, подчеркнув, что "эти цифры превышают значения допандемийного 2019 года". Эти результаты были достигнуты "благодаря слаженным действиям всех интеграционных структур союза".

При этом премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов высказался за увеличение объема взаимной торговли и сокращение количества существующих барьеров. Он также призвал страны ЕАЭС вместе бороться с идущим из Китая "серым импортом" товаров, который серьезно вредит внутренним производителям, легальным импортерам, негативно отражается на бюджетах наших государств.

Несмотря на давление

Мишустин подчеркнул, что страны ЕАЭС успешно двигаются вперед и укрепляют сотрудничество, "несмотря на попытки западных стран нас разобщить". Это подтверждает факт нынешнего заседания, участники которого продолжают "принимать решения, которые необходимы для развития торгово-экономических и гуманитарных связей, повышения качества жизни и благосостояния наших людей", отметил российский премьер.

Ранее на встрече в Нур-Султане со своим белорусским коллегой Романом Головченко российский премьер отметил, что укрепление интеграционных связей в формате ЕврАзЭс "не всем нравится": "Страны Запада пытаются нас разобщить, помешать, но здесь своим присутствием мы как раз в это сложное время говорим всем, что мы вместе". Головченко при этом сказал, что успешное партнерство и союзнические отношения "проверяются на деле и укрепляются в этой непростой обстановке".

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, санкционная политика Запада в отношении РФ окажет негативное влияние на экономический климат внутри ЕАЭС, поэтому для минимизации ее негативных последствий необходимо принимать оперативные решения. "Мы находимся в периоде геополитических тектонических процессов, и в этом контексте ЕАЭС - очень важный формат, чтобы развивать экономики наших стран", - заявил он на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Узбекистан готов к сотрудничеству

Имеющий статус наблюдателя в ЕАЭС Узбекистан намерен развивать сотрудничество со странами-участницами и готовится присоединиться к Евразийскому банку развития, сообщил на заседании премьер-министр страны Абдулла Арипов. Он также призвал членов ЕАЭС одобрить участие Узбекистана в таких инициативах объединения, как развитие электронной торговли, цифровизация железнодорожных перевозок, логистический проект "Агроэкспресс" и сотрудничество по климатической повестке.

Арипов подчеркнул что наращивание взаимовыгодной торговли с государствами ЕАЭС является приоритетом для Узбекистана.

Итоговые документы

Председатели правительств стран Евразийского экономического союза по итогам заседания межправсовета подписали 11 итоговых документов, предусматривающих дальнейшее развитие экономического сотрудничества в рамках объединения. Среди них распоряжение о совместном проекте государств - членов объединения по осуществлению ускоренных контейнерных железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции "Евразийский агроэкспресс" и ряд других. Отдельное распоряжение посвящено предложениям по обеспечению устойчивого экономического развития стран Евразийского экономического союза.

Кроме того, премьеры подписали поручение об участии Узбекистана в отдельных инициативах ЕАЭС.

Как сообщил глава киргизского кабмина (Киргизия в 2022 году председательствует в органах союза) Акылбек Жапаров, следующая встреча глав правительств объединения пройдет 21-22 июня в Бресте (Белоруссия).

Фото: © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС