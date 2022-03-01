В России начала действовать единая система обращения с отходами I и II классов. Такие преобразования проводятся в составе федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности» национального проекта «Экология», оператором системы выступает ФГУП «Федеральный экологический оператор» (предприятие Госкорпорации «Росатом»).

Новая система обращения с отходами I и II классов позволит ответственным участникам рынка вести открытый диалог с контрольно-надзорными органами, прогнозировать развитие своего бизнеса, а также подтвердив свою экологическую репутацию претендовать на получение «зеленого» финансирования. Единая цифровая платформа федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК) объединит почти 50 тыс. участников: отходообразователей из разных отраслей промышленности, транспортные компании и предприятия по переработке отходов.

Отходообразователи, которые не имеют собственных мощностей по обращению с отходами I и II классов, теперь обязаны передавать их по договору «Федеральному экологическому оператору», предварительно подав заявку во ФГИС ОПВК. В свою очередь оператор будет обеспечивать их обезвреживание и переработку. Поставщиками информации во ФГИС ОПВК станут и те отходообразователи, которые имеют собственные мощности по переработке. Это важно для получения фактической информации об образовании и переработке отходов в РФ.

ФГИС ОПВК позволит формировать в электронном виде федеральную схему обращения с отходами I и II классов опасности и на ее основе строить прогнозные модели развития отрасли. Система интегрирована с такими информационными системами как ЕСИА «Госуслуги», АИС «Налог-3», Публичная кадастровая карта Росреестра, ГЛОНАСС, ПТК «Госконтроль», что исключает необходимость «двойного» ввода данных. Система доступна с любого устройства (телефона, планшета, компьютера), что позволяет пользователям оперативно контролировать все процессы.

К отходам I-II классов относятся смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот (отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей), ртутьсодержащие отходы (ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть); отходы, содержащие органические компоненты. Ожидается, что усиление государственного учета и контроля работы с данными отходами предотвратит образование объектов накопленного экологического вреда.

Параллельно ФГУП «Федеральный экологический оператор» создает сесть современных экотехнопарков для эффективной и безопасной переработки отходов во вторичные продукты.

Источник: Пресс-служба ФГУП «ФЭО»