На официальном сайте Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) создан отдельный портал, на котором имеется возможность заявить о фактах значительного увеличения стоимости строительных материалов и оборудования, используемых при строительстве объектов капитального строительства, за короткий период времени (менее месяца). Вход на портал осуществляется по ссылке.

Посредством новой функции на портале ФГИС ЦС заказчики строительства и подрядные организации могут представить конкретную информацию (заявить) о наличии фактов:

значительного повышения стоимости строительных ресурсов, планируемых к закупке на объекты капитального строительства;

отказа от продажи строительных ресурсов по зафиксированным ранее в контрактах ценам.

Приоритетной является информация по ценообразующим строительным ресурсам, оказывающим существенное влияние на стоимость строительства объектов капитального строительства (капитального ремонта, реконструкции).

В случаях выявления дальнейшего значительного роста цен по строительным ресурсам из ранее предоставленных заявок целесообразно подавать новые заявки с указанием ранее представленных контактных данных и ИНН заявителя.

Информация, предоставленная с использованием функционала созданного портала ФГИС ЦС, может быть использована в рамках проведения соответствующих проверок ФАС России для выявления спекулятивных составляющих по факту значительного повышения стоимости строительных ресурсов.

Главгосэкспертизой России также обеспечена возможность получения безвозмездной оперативной консультационной и технической поддержки пользователей при возникновении вопросов по работе портала ФГИС ЦС. Обращения можно направить при помощи формы обратной связи «Обращения» на сайте ФГИС ЦС. Также организована бесплатная техническая поддержка по телефонам: +7 (495) 625-95-95, +7 (800) 775-95-95 (в круглосуточном режиме).

Ответы на типовые вопросы о работе портала по мере их поступления и обработки будут актуализироваться и размещаться в разделе «Вопрос-ответ» базы знаний ФГИС ЦС, доступном по ссылке.