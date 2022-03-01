Немецкая энергокомпания RWE и международная энергокомпания Neptune Energy подписали соглашение о совместной разработке проекта по производству «зеленого» водорода – проект H2opZee − в шельфовой зоне Северного моря. Ожидается, что проект будет реализован до 2030 г.

H2opZee — это демонстрационный проект, целью которого является строительство электролизера мощностью от 300 до 500 МВт в нидерландской экономической зоне Северного моря для производства экологически чистого водорода с использованием электроэнергии, выработанной шельфовой ветровой генерацией. «Зеленый» водород будет передаваться на материк по действующему магистральному трубопроводу. Мощность шельфовой ветровой генерации, которую можно построить в данной зоне Северного моря (от 10 до 12 ГВт), а также пропускная способность трубопровода позволяют в дальнейшем значительно увеличить производство экологически чистого водорода.

Проект H2opZee будет реализовываться в два этапа: на первом этапе будет подготовлено технико-экономическое обоснование, работа над которым начнется во втором квартале 2022 г., и создана доступная информационная платформа (accessible knowledge platform). Далее стороны соглашения приступят (на втором этапе) к фактической реализации проекта. Для второго этапа еще не определена методология проведения тендерных процедур.

Проект H2opZee является одним из первых в мире проектов подобного рода и масштаба. Полученные в рамках реализации проекта знания и опыт укрепят конкурентные позиции нидерландской промышленности, помогут создать производственную цепочку по выпуску компонентов для шельфовой ветроэнергетики и производства экологически чистого водорода в Нидерландах, а также послужат источником технологий и опыта, которые можно будет в дальнейшем экспортировать по всему миру.

Официальный сайт RWE