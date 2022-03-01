Компания «GAVARY COMPOUNDS» примет участие в юбилейной 20-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-2022, которая состоится в период с 15-17 марта 2022 на территории ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Павильоне №1.

Компания представит текущий ассортимент выпускаемой продукции, а также новинки в сфере термопластичных компаундов, безгалогенных материалов, добавок и красителей.

Выставка Cabex вот уже 20 лет объединяет на своей площадке ведущих производителей и поставщиков кабельно-проводниковой продукции, а также заказчиков из ключевых отраслей российской экономики. Это место, где встречаются, обмениваются опытом, заключают контракты, находят бизнес-партнеров и черпают идеи для развития все игроки рынка – производители, продавцы, покупатели.

Вас ждет насыщенная деловая программа, актуальные новости и текущие тенденции на рынке кабельно-проводниковой индустрии.

Приглашаем посетить стенд нашей компании № А421 в павильоне №1.

Будем рады видеть Вас!

Для посещения выставки получите Ваш электронный билет.

Промокод для Вас и Ваших знакомых: cb22m221

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