«САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА» приглашает на объединенный стенд ГК «Оптикэнерго», на котором будет представлена продукция «Сарансккабель-Оптика», «ЭМ-КАБЕЛЬ», «ЭМ-КАТ», «Сармат», ИЦ «Оптикэнерго». Пообщаемся, расскажем Вам о своих планах, послушаем Ваши пожелания, ответим на вопросы, зададим свои.

Даты проведения выставки: 15-17 марта 2022 года

Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №1.

Ознакомиться с продукцией компании можно будет на стенде № А523 Павильон 1.

Вход в зал будет возможен при наличии средств индивидуальной защиты: маски и перчаток. Средства защиты Вы сможете приобрести на территории выставочного центра или получить на стойках регистрации посетителей.

ПОЛУЧИТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ: https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx

Промокод для получения бесплатного электронного билет: saranskkabel22

Количество билетов, которые можно получить по указанному промокоду, не ограничено.



Как добраться.

Общественный транспорт:

Проезд до станции метро «Выставочная», выход в город, далее пешком.

Личный транспорт:

Заезд на машине осуществляется:

по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) – съезд «Москва-Сити»;

по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) – съезд на Краснопресненскую набережную;

по Краснопресненской набережной до Южного входа ЦВК «Экспоцентр».

ВАЖНО! Доступ на выставочную площадку возможен при наличии:

либо QR-кода, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

либо QR-кода, подтверждающего то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо QR-кода, подтверждающего отрицательный тест на короновирусную инфекцию (срок действия QR кода – 72 часа).

Пожалуйста, будьте готовы предъявить документ, удостоверяющий личность, для проверки вашего QR-кода.