Электротехнический и кабельный рынок России лихорадит
1 марта 2022, 17:15
Рубрика: Компании
Метки: САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА, Cabex, Cabex-2022
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Сарансккабель-Оптика"
«САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА» приглашает на объединенный стенд ГК «Оптикэнерго», на котором будет представлена продукция «Сарансккабель-Оптика», «ЭМ-КАБЕЛЬ», «ЭМ-КАТ», «Сармат», ИЦ «Оптикэнерго». Пообщаемся, расскажем Вам о своих планах, послушаем Ваши пожелания, ответим на вопросы, зададим свои.
Вход в зал будет возможен при наличии средств индивидуальной защиты: маски и перчаток. Средства защиты Вы сможете приобрести на территории выставочного центра или получить на стойках регистрации посетителей.
Общественный транспорт:
Проезд до станции метро «Выставочная», выход в город, далее пешком.
Личный транспорт:
Заезд на машине осуществляется:
ВАЖНО! Доступ на выставочную площадку возможен при наличии:
Пожалуйста, будьте готовы предъявить документ, удостоверяющий личность, для проверки вашего QR-кода.
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