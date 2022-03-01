 
Компании

"САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА" приглашает посетить свой стенд на самой крупной в России международной юбилейной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex

«САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА» приглашает на объединенный стенд ГК «Оптикэнерго», на котором будет представлена продукция «Сарансккабель-Оптика», «ЭМ-КАБЕЛЬ», «ЭМ-КАТ», «Сармат», ИЦ «Оптикэнерго». Пообщаемся, расскажем Вам о своих планах, послушаем Ваши пожелания, ответим на вопросы, зададим свои.

  • Даты проведения выставки: 15-17 марта 2022 года
  • Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №1.
  • Ознакомиться с продукцией компании можно будет на стенде № А523 Павильон 1.

Вход в зал будет возможен при наличии средств индивидуальной защиты: маски и перчаток. Средства защиты Вы сможете приобрести на территории выставочного центра или получить на стойках регистрации посетителей.

  • ПОЛУЧИТЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ: https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx
  • Промокод для получения бесплатного электронного билет: saranskkabel22
  • Количество билетов, которые можно получить по указанному промокоду, не ограничено.
  •  

Как добраться.

Общественный транспорт:
Проезд до станции метро «Выставочная», выход в город, далее пешком.

Личный транспорт:
Заезд на машине осуществляется:

  • по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) – съезд «Москва-Сити»;
  • по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) – съезд на Краснопресненскую набережную;
  • по Краснопресненской набережной до Южного входа ЦВК «Экспоцентр».

ВАЖНО! Доступ на выставочную площадку возможен при наличии:

  • либо QR-кода, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;
  • либо QR-кода, подтверждающего то, что они перенесли коронавирусную инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;
  • либо QR-кода, подтверждающего отрицательный тест на короновирусную инфекцию (срок действия QR кода – 72 часа).

Пожалуйста, будьте готовы предъявить документ, удостоверяющий личность, для проверки вашего QR-кода.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ООО "Сарансккабель-Оптика"

SOPT
7.04

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
В журнале ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ вышел материал экспертов СПЕЦКАБЕЛЯ под названием 01.03.2022
В журнале ГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ вышел материал экспертов СПЕЦКАБЕЛЯ под названием "Монтажный кабель...
Приглашаем коллег и партнеров посетить стенд компании 01.03.2022
Приглашаем коллег и партнеров посетить стенд компании "GAVARY COMPOUNDS" на юбилейной международной ...
Столица зимней рыбалки – Чкаловск 01.03.2022
Столица зимней рыбалки – Чкаловск
Завод полимерных композитов Genesis примет участие в выставке Cabex 2022 01.03.2022
Завод полимерных композитов Genesis примет участие в выставке Cabex 2022
Эта новость часть сюжета Cabex 2022
Другие новости сюжета:
31.01.2022
Опубликована общая программа мероприятий Cabex 2022
25.02.2022
"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" приглашает на юбилейный "Cabex 2022"
09.02.2022
Завод "Энергокабель" приглашает посетить форум и выставку "Cabex-2022"
28.12.2021
20-я Юбилейная международная выставка Cabex 2022

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно