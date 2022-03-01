«Россети Тюмень» приступили к реализации ремонтной кампании в Ямало-Ненецком автономном округе. В текущем году энергетики проведут техобслуживание и ремонт почти 3 тысяч км линий электропередачи и 116 трансформаторных подстанций. На выполнение программы компания направит более 295 млн рублей.

Работники «Россети Тюмень» проведут капитальный ремонт 132 воздушных линии. Среди основных запланированных работ - установка более 550 птицезащитных устройств, замена порядка 2,5 тысяч изоляторов и 27 км грозозащитного троса. Также до конца года энергетики расчистят более 200 гектаров охранных зон высоковольтных линий от поросли и кустарников.

Особое внимание энергокомпания уделяет так называемому «сердцу» подстанции – запланирован капитальный ремонт 12 силовых трансформаторов 110 кВ. Специалисты «Россети Тюмень» проведут ревизию активной части и устройств регулирования напряжения. Работы завершатся высоковольтными испытаниями.

Проведение мероприятий по ремонту и техобслуживанию энергообъектов позволит «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения объектов «Газпрома» и «Роснефти» и более 420 тысяч жителей ЯНАО, в том числе крупных городов - Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда.