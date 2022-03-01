RusCable Insider #259 - кабель Expert Class®
История AESA Cortailod. Актуальная биржевая аналитика и что нас ждет на CABEX 2022?
1 марта 2022, 14:44
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ЯНАО
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Тюмень
«Россети Тюмень» приступили к реализации ремонтной кампании в Ямало-Ненецком автономном округе. В текущем году энергетики проведут техобслуживание и ремонт почти 3 тысяч км линий электропередачи и 116 трансформаторных подстанций. На выполнение программы компания направит более 295 млн рублей.
Работники «Россети Тюмень» проведут капитальный ремонт 132 воздушных линии. Среди основных запланированных работ - установка более 550 птицезащитных устройств, замена порядка 2,5 тысяч изоляторов и 27 км грозозащитного троса. Также до конца года энергетики расчистят более 200 гектаров охранных зон высоковольтных линий от поросли и кустарников.
Особое внимание энергокомпания уделяет так называемому «сердцу» подстанции – запланирован капитальный ремонт 12 силовых трансформаторов 110 кВ. Специалисты «Россети Тюмень» проведут ревизию активной части и устройств регулирования напряжения. Работы завершатся высоковольтными испытаниями.
Проведение мероприятий по ремонту и техобслуживанию энергообъектов позволит «Россети Тюмень» повысить надежность электроснабжения объектов «Газпрома» и «Роснефти» и более 420 тысяч жителей ЯНАО, в том числе крупных городов - Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter