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Минэнерго предлагает в 2022 году провести отборы проектов строительства ВИЭ-генерации на розничных рынках до конца сентября

Минэнерго предлагает в 2022 году провести отборы проектов строительства электростанций на базе возобновляемых источников энергии на розничных рынках электроэнергии до конца сентября, проект постановления Правительства РФ опубликован для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Необходимые предельные значения капитальных и эксплуатационных затрат для таких проектов на период после 2024 года пока не утверждены. Соответствующие предложения Минэнерго России ранее внесло в Правительство.

Проведение отборов в указанные даты обеспечит регионам и заинтересованным инвесторам достаточный срок для качественной подготовки конкурсных заявок и реализации необходимых процедур.

Программа поддержки розничных ВИЭ-станций работает в регионах с 2015 года и призвана дать стимулы для широкого внедрения на розничных рынках «зелёной» электроэнергии, диверсификации источников энергии, развития инновационной активности и внедрения новых видов генерации, приспособленных к местным реалиям.

Основа механизма возврата инвестиций при строительстве объекта ВИЭ на розничном рынке — норма об обязательной покупке сетевыми организациями (в изолированных энергосистемах — гарантирующими поставщиками) в приоритетном порядке энергии, выработанной на базе ВИЭ, по специально установленному тарифу в целях компенсации потерь в сетях. Состав таких объектов определяется регионами по итогам ежегодно проводимых конкурсных отборов.

Критерий отбора – наименьшая предложенная участниками цена поставляемой энергии. Отбор проводится без установления квот для какого либо вида ВИЭ. Проекты-победители отбора подлежат включению в схему и программу перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации.

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Источник: Министерство энергетики России

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