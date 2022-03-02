Пять новых станций МЦД обеспечат энергоснабжением в 2022 году

В 2022 году к электроснабжению подключат пять новых станций Московских центральных диаметров. Общая присоединенная мощность составит 3,2 мегаватта. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«На постоянной основе ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых для столицы объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение жителей и городской инфраструктуры. В этом году планируем подключить к сетям пять остановочных пунктов Московских центральных диаметров — Поклонную, Кутузовскую, Ермакову Рощу, Тимирязевскую и Окружную», — отметил заммэра.

Все работы по подключению проводятся с помощью современной спецтехники. Применяется бестраншейный метод, особенно в местах исторической застройки. Значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности. Это значит, что при технологическом нарушении на основной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

Петр Бирюков напомнил, что в прошлом году электроснабжение получили 82 объекта транспортной инфраструктуры, включая электродепо «Сокол», транспортно-пересадочный узел «Черкизово» и 10 станций Большой кольцевой линии метро.

Фото Ю. Иванко. Mos.ru