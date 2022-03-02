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"Камкабель" на Cabex 2022

«Камкабель» приглашает посетить стенд, приуроченный к юбилею завода, на 20-й международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex. В этом году «Камский кабель» отмечает 65 лет.

На выставке будут работать представители ООО «Камский кабель»: технические специалисты, руководители и менеджеры отдела продаж. Они расскажут о предприятии, проконсультируют по номенклатуре и техническим характеристикам продукции, покажут ее образцы, а также дадут детальную информацию об условиях сотрудничества.

«Камкабель» представит на Cabex 2022 образцы:

  • Кабелей  управления
  • Нагревательных саморегулирующихся кабелей
  • Шахтных кабелей с изоляцией из ЭПР
  • Самонесущий провод с оптическим кабелем
  • Огнестойкий кабель для пожарной и охранной сигнализации
  • Компактный обмоточный провод в ПФ изоляции
  • Высоковольтный изолированный провод для ВЛЭ
  • Кабель СПЭ для «умных сетей»

Ознакомиться с продукцией ООО «Камский кабель» можно на стенде А507 в Павильоне 1.

Для бесплатного посещения выставки нужно указать промокод kamskiykabel22 при регистрации электронного билета.

Даты проведения: 15-17 марта 2022 года

Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1

Время работы выставки:

  • 15-16 марта 10:00 – 18:00
  • 17 марта 10:00 – 16:00

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Источник: ООО "Камский кабель"

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