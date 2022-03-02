"Камкабель" на Cabex 2022

«Камкабель» приглашает посетить стенд, приуроченный к юбилею завода, на 20-й международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex. В этом году «Камский кабель» отмечает 65 лет.

На выставке будут работать представители ООО «Камский кабель»: технические специалисты, руководители и менеджеры отдела продаж. Они расскажут о предприятии, проконсультируют по номенклатуре и техническим характеристикам продукции, покажут ее образцы, а также дадут детальную информацию об условиях сотрудничества.

«Камкабель» представит на Cabex 2022 образцы:

Кабелей управления

Нагревательных саморегулирующихся кабелей

Шахтных кабелей с изоляцией из ЭПР

Самонесущий провод с оптическим кабелем

Огнестойкий кабель для пожарной и охранной сигнализации

Компактный обмоточный провод в ПФ изоляции

Высоковольтный изолированный провод для ВЛЭ

Кабель СПЭ для «умных сетей»

Ознакомиться с продукцией ООО «Камский кабель» можно на стенде А507 в Павильоне 1.

Для бесплатного посещения выставки нужно указать промокод kamskiykabel22 при регистрации электронного билета.

Даты проведения: 15-17 марта 2022 года

Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1

Время работы выставки: