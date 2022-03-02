"Камкабель" на Cabex 2022

Электротехнический и кабельный рынок России лихорадит
2 марта 2022, 16:12
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, CABEX 2022, КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Камский кабель"
«Камкабель» приглашает посетить стенд, приуроченный к юбилею завода, на 20-й международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex. В этом году «Камский кабель» отмечает 65 лет.
На выставке будут работать представители ООО «Камский кабель»: технические специалисты, руководители и менеджеры отдела продаж. Они расскажут о предприятии, проконсультируют по номенклатуре и техническим характеристикам продукции, покажут ее образцы, а также дадут детальную информацию об условиях сотрудничества.
«Камкабель» представит на Cabex 2022 образцы:
Ознакомиться с продукцией ООО «Камский кабель» можно на стенде А507 в Павильоне 1.
Для бесплатного посещения выставки нужно указать промокод kamskiykabel22 при регистрации электронного билета.
Даты проведения: 15-17 марта 2022 года
Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 1
Время работы выставки:
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