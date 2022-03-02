"Москабельмет" — в деловой программе RosBuild

«Москабельмет» примет участие в деловой программе выставки Rosbuild. 3 марта генеральный директор группы компаний выступит на сессии Ассоциации «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия» и расскажет о преимуществах использования алюминия как ESG-металла.

3-я международная специализированная выставка Rosbuild пройдет с 1 по 4 марта в рамках Российской строительной недели. Это площадка, которая способствует насыщению рынка качественными строительными материалами и продвижению новейших технологий в строительстве. Производители и дистрибьюторы строительных материалов получают возможность прямого контакта с байерами на территории ЦВК «Экспоцентр». Цель выставки — способствовать развитию отрасли в целом, а также выполнению задач в рамках национальных проектов.

Сессия, спикером которой будет Павел Моряков, посвящена ESG-повестке, ее тема — «Передовые технологии и инновационные материалы на основе алюминия для «зеленой» архитектуры и строительства». Другие участники сессии — представители Алюминиевой Ассоциации, ОК «РУСАЛ», компаний «Алюмпарк», «ТД "Албес-Центр"», «Татпроф», Masttech. Они поделятся опытом реализации и применения алюминиевых решений, позволяющих улучшать эксплуатационные, экологические и эстетические характеристики зданий и сооружений, обеспечивать экономию бюджетов для реализации национальных проектов и реновации. Алюминиевая Ассоциация, которая организует сессию, курирует множество масштабных проектов, основная цель которых — расширить потребление алюминия в России и увеличить долю отечественной алюминиевой продукции на внутреннем рынке.

Генеральный директор ГК «Москабельмет», который является руководителем сектора «Энергетика» Алюминиевой Ассоциации, представит доклад на тему «Инновации и безопасность. Кабель из нового алюминиевого сплава для жилищного строительства. Снижение проектной стоимости без потери качества». В нем он расскажет о преимуществах применения алюминиевых решений в рамках ESG-повестки и о том, каким образом применение алюминия позволяет сокращать не только стоимость проектов, но и углеродный след.

«Алюминий — это ESG-металл. Он позволяет сокращать выбросы на 62%, за счет чего решается экологическая проблема, и снижать проектную стоимость до 50 %. По нашим прогнозам, стоимость на медь скоро может достигнуть показателя в 14 000 $ за тонну, а благодаря переходу кабельщиков на алюминий и, следовательно, уменьшению дефицита меди на рынке, ее стоимость не превысит 12 000 $. Таким образом, использование алюминия может снизить и стоимость самой «зеленой» энергетики», — считает Павел Моряков.

«Москабельмет» приглашает посетить сессию и саму выставку. Получить билеты и пройти регистрацию можно по ссылке .

Сессия состоится 3 марта в зале 3 павильона 8, с 12.00 до 15.00 часов. Выступление Павла Морякова начнется в 14.00. До встречи!