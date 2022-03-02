Компания "Русал" не планирует менять приоритеты, связанные с устойчивым развитием, в том числе с экологической модернизацией, в связи с вводимыми в отношении России санкциями. Об этом сообщила ТАСС директор по устойчивому развитию "Русала" Ирина Бахтина в среду в кулуарах Красноярского экономического форума.

"У нас на сегодня разработан и проходит согласование проект стратегии устойчивого развития до 2030 года, подкрепленной новым набором климатических целей. Мы движемся вперед. В рамках стратегии определены 13 приоритетных проектов, большая часть которых - проекты, связанные с экологической модернизацией, внедрением замкнутого цикла по отходам производства и водообороту, с социальным развитием и повышением качества жизни территорий нашей ответственности", - сказала она.

Бахтина отметила, что для проектов экологической модернизации компания использует российское оборудование, включенное в реестр наилучших доступных технологий. При этом Бахтина добавила, что сейчас особое внимание уделяется вопросам обеспечения устойчивого финансирования проектов.

"РСПП вчера подготовил обращение к премьер-министру, касающееся, в частности, сохранения ранее принятых условий субсидирования и финансирования зеленых проектов, экологической модернизации. Мы поддерживаем это обращение. Очень важно, чтобы государство снизило административную нагрузку на бизнес, который столкнулся с новыми условиями ведения операционной деятельности. Это в первую очередь касается проверок контрольно-надзорных органов", - добавила она.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также несколько других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Красноярский экономический форум - 2022 пройдет комбинировано - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.