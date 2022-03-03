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RusCable Live - Живем в трудные времена. Эфир 4.03.2022

Чтобы ни происходило в мире, отрасль не останавливается и мы должны приспосабливаться к новым условиям рынка. Как справляться с сегодняшними особенностями и не оказаться в отстающих? Зададим эти вопросы в прямом пятничном эфире президенту Ассоциации “Электрокабель” Максиму Третьякову. 

Рубрика “Главные новости недели” в этот раз получится насыщенной: обсудим срочный сбор оперативной информации о дефицитах в отрасли, поговорим об инициативе РУСАЛа на фиксацию цены на катанку для отечественных производителей, также посмотрим новости от “Москабельмет”, IEK, Кавказкабель и других.

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Мы конечно же не упустим из виду аккаунты компаний в рубрике "Инспекция по соц.сетям" и обсудим и изменение рейтинга доверия RusCable Trust Level.

Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

▶ Подключайтесь к эфирам каждую пятницу в 11:00 на любой удобной вам платформе:

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