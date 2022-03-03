Особая экономическая зона (ОЭЗ) для развития одного из крупнейших в стране транспортных узлов - Осенцовского промузла появится в Пермском крае к третьему кварталу этого года. Соответствующее соглашение о содействии созданию ОЭЗ заключили правительство Прикамья и ОАО "РЖД". Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

"Создание особой экономической зоны даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты длительного цикла, в том числе направленные на импортозамещение, а Пермский край получит новые возможности в привлечении партнеров для вложений средств в развитие приоритетных сфер деятельности", - подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин, добавив, что развитие железнодорожной инфраструктуры является ключевым фактором для обеспечения деятельности существующих предприятий Прикамья и резидентов пермской ОЭЗ.

Создание ОЭЗ является основным этапом проекта "Новая промышленность", он позволит региону получать несколько налоговых льгот. Сейчас проект постановления Правительства РФ о создании в Прикамье ОЭЗ находится на рассмотрении в федеральном министерстве экономического развития. Ожидается, что к третьему кварталу этого года документ пройдет все согласования, в том числе оценку регулирующего воздействия, после чего ОЭЗ будет создана.

В рамках соглашения, правительство региона, компания РЖД, а также руководители компаний "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ", "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", "ПМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ" и АО "Сибур-Химпром" договорились о реализации инвестиционных проектов, способствующих увеличению грузопотока на территории Осенцовского промузла и создании новых рабочих мест.

По данным Свердловской железной дороги, Осенцовский транспортный узел является одним из крупнейших в стране. Сейчас 46 предприятий Пермского края производят здесь погрузку и выгрузку нефти и нефтепродуктов, строительных материалов, металлолома, промсырья, химических и минеральных удобрений, машин и оборудования. По погрузке нефтеналивных грузов станция Осенцы занимает пятое место на сети железных дорог. Погрузка и выгрузка на станции составляет более 600 вагонов в сутки.