Компания "Норильский никель" намерена приступить к строительству новой обогатительной фабрики на севере Красноярского края в рамках проекта "Южный кластер" в 2023 году. Об этом на Красноярском экономическом форуме в четверг сообщил генеральный директор компании "Медвежий ручей" (дочка "Норникеля") Владимир Зайцев.

"К строительству новой обогатительной фабрики мы приступаем в 2023 году. Эта фабрика будет значимой по производительности - 18 млн тонн руд в год. Первый пусковой комплекс возьмет всю руду карьера "Медвежий ручей", впоследствии будет перерабатывать руду Талнахского рудного узла. Фабрика будет иметь две технологические цепочки, чтобы перерабатывать и руду Талнахского узла, и руду "Медвежьего ручья", и шахты "Заполярной", - сообщил Зайцев.

Согласно данным компании, первый комплекс новой фабрики будет запущен в 2027 году, через год будет запущен второй комплекс. В "Южный кластер" также входят северная часть месторождения Норильск-1, рудник "Заполярный", карьер "Медвежий ручей" и уже действующая Норильская обогатительная фабрика. Общий объем инвестиций в реализацию проекта по развитию кластера составит 90 млрд рублей.

Красноярский экономический форум - 2022 проходит 2-4 марта в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой является Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.